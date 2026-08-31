沙德爾恐將重生…廣東要求所有漁船今晚10時前回港避風

今年第18號颱風「沙德爾」恐將復活重生，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室31日下午發布通知，要求8月31日22時前，全省海域所有海上作業漁船全部回港避風，漁排養殖人員、海洋牧場工作人員全部上岸避險；海上風電施工平台人員全部撤離。鄉鎮船舶、海釣船、休閒船艇、遊艇等禁止出海。

澎湃新聞指出，根據大陸氣象部門研判，沙德爾殘餘環流可能在8月31日下午到夜間增強為熱帶低壓，並可能於9月1日白天到夜間增強為熱帶風暴。受其影響，8月31日夜間到9月2日白天，南海北部風力將逐漸加大到6至8級、陣風9至10級，廣東省附近海面風力將逐漸加大到6至7級、陣風8至9級。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室這份通知要求，各地根據風情、雨情影響適時關閉海濱浴場，對海島遊等跨海航線適時採取關停措施。同時各地各部門應加強值班值守，緊盯風情、雨情、水情、工情變化，加強會商研判，及時啟動應急響應。如遇突發情況第一時間處置，重要情況第一時間報告省三防辦、省應急管理廳。