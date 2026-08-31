賀蘭山首度發現「四馬拉車」岩畫 反映遠古先民生活

據寧夏日報報導，銀川市賀蘭山岩畫管理處工作人員日前在岩畫複查中又有重大發現—在賀蘭口岩畫保護區F區西南側區域發現一幅罕見的「四馬拉車」岩畫。

賀蘭山岩畫記錄了遠古人類3000至1萬年前放牧、狩獵、祭祀、征戰、娛舞、交媾等生產生活場景，為研究遠古人類文化史、原始藝術史的文化寶庫，其製作方法多採鑿刻、磨刻與線刻相結合的手法。1996年11月20日，賀蘭山岩畫被大陸國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。

這幅新發現的岩畫位於洪積扇區域的一塊單體岩石上，岩石半埋地下，露出地表僅約15公分，周邊雜草叢生，極不易被發現。畫面尺寸為24公分×20公分，採鑿刻技法製作而成，刻痕深度約1.5公分。

據賀蘭山岩畫信息檔案數據統計，「馬拉車」題材岩畫在整個賀蘭山岩畫中不超過20幅，且均為「二馬拉車」。而「四馬拉車」岩畫此前僅在中亞、蒙古國、南西伯利亞及新疆、內蒙古等地被發現。此次在賀蘭山發現的這幅「四馬拉車」岩畫，是賀蘭山岩畫中的首例，填補了當地同類題材空白。

銀川市賀蘭山岩畫管理處文物管理科副科長張旭表示，「馬拉車」題材岩畫是中國北方岩畫中獨特的文化現象。此次「四馬拉車」岩畫的發現，不僅增強了賀蘭山岩畫內容的豐富性、多樣性和獨特性，更彰顯了遠古時期賀蘭山一帶先民們生產生活的規模和農牧化發展程度。

報導稱，位於賀蘭山東麓中段的賀蘭山岩畫保護區，是賀蘭山岩畫最為集中、最具代表性的區域，這裡分布著近6000幅岩畫，人面像多達700餘幅。

報導稱，賀蘭山岩畫正面臨著風化剝蝕等自然威脅。賀蘭山岩畫管理處已與南京博物院等機構，以及蘭州大學、復旦大學等高校合作，開展岩畫本體保護研究，同時完成了岩畫區域測繪和本體數位化留存，讓每一幅岩畫擁有專屬「身分證」。

此次這幅新發現的「四馬拉車」岩畫也將納入數位化保護體系，為挖掘闡釋賀蘭山岩畫文化內涵、研究人類發展史提供重要的實物佐證。