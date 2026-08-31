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爸爸跟著玩！陸孩童踢打瀕危蛇標本 聽聞「有藥劑殘留」急衝廁所

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
監視器畫面顯示，涉事家長將莽山原矛頭蝮標本拿起，遞到孩子手中。圖／取自人民日報微信公眾號
監視器畫面顯示，涉事家長將莽山原矛頭蝮標本拿起，遞到孩子手中。圖／取自人民日報微信公眾號

大陸國家動物博物館近日發生遊客破壞展品事件。館內監視器拍下，2名孩童在瀕危動物展廳內對舟山眼鏡蛇及莽山原矛頭蝮標本又抓又踢，同行父親不但沒有制止，反而拿起標本遞給孩子一起玩鬧，導致莽山原矛頭蝮標本受損。館方對此表示強烈譴責，並稱已完整保存事發全程監視器畫面，將保留依法追究當事人法律責任的權利。

大陸國家動物博物館位於北京市朝陽區，前身為民國十七年（1928年）成立的北平靜生生物調查所，1957年成立中國科學院動物研究所標本展示館，2009年5月17日正式對外開放，隸屬於中國科學院動物研究所，是集科研、標本收藏與科普為一體的國家級學術機構。

人民日報微信公眾號報導，事件發生於8月28日。監視器畫面顯示，在國家動物博物館一樓瀕危動物展廳內，2名孩童在舟山眼鏡蛇標本和莽山原矛頭蝮標本前玩鬧，不斷用手抓、用腳踢標本。同行父親不但沒有制止，反而將2件標本拿起來遞給孩子，跟著一起玩鬧，其間莽山原矛頭蝮標本受損。

國家動物博物館表示，這是「典型的、性質惡劣的不文明參觀行為」，成年人不但沒有引導孩子愛護展品，反而帶頭參與、放任破壞。館方並稱，「規矩是大人教的，家長不教，孩子就不懂；家長不當回事，孩子就更不當回事。每一次不制止，都是在替孩子確認一件事：規則是可以不算數的。」

館方指出，受損的莽山原矛頭蝮舊稱「莽山烙鐵頭」，是中國特有物種，目前僅知分布於湖南莽山國家級自然保護區及廣東南嶺國家級自然保護區覆蓋的部分區域，屬大陸國家一級重點保護野生動物，野生族群瀕臨滅絕。

博物館工作人員表示，館內禁止觸摸標本展品有明確原因，手上的汗液、油脂會腐蝕標本，且標本不可再生，部分標本還殘留防腐藥劑，孩童摸完後若沒有洗手，再觸摸眼睛或嘴巴，也可能有健康風險。

工作人員並指，標本是真實動物，不是模型，動物死亡後被製成標本，供研究及科普使用，隨意擺弄是對展品及其來源的不尊重。

另據觀察者網報導，國家動物博物館館長張勁碩30日接受北京廣播電視台訪問時透露，初步檢查顯示，莽山原矛頭蝮標本受損較嚴重，舌頭斷了一截、腹部也出現開裂；另一件舟山眼鏡蛇標本因孩童脫下鞋子拍打，腹部2側同樣開裂。

張勁碩表示，目前館方仍在評估具體損傷程度，後續將聘請專業標本師進行修復。由於這類展品類似工藝品，沒有統一市場定價，館方將依實際損壞情況，參考相關法律案例綜合評估並索賠。

對於外界質疑標本為何採開放式陳列，張勁碩解釋，自然類博物館普遍採用開放式展台，以確保最佳觀賞效果，加裝玻璃容易產生反光、影響觀察細節。不過館內每個展廳都有巡邏保全，標牌也都設有「禁止觸摸」提示。

張勁碩還透露，事發後保全到場時，涉事家長起初否認碰過標本，但在聽到保全提醒這類標本長期進行消毒、防腐處理，「摸了標本請趕緊洗手」後，該家長立即前往洗手間，「在廁所裡清洗了2分鐘」。

大陸國家動物博物館瀕危動物展廳展出的莽山原矛頭蝮標本。圖／取自人民日報微信公眾號
大陸國家動物博物館瀕危動物展廳展出的莽山原矛頭蝮標本。圖／取自人民日報微信公眾號

動物 博物館 爸爸

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