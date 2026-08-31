快訊

傳中國積極爭取用政治表態換資源 周子瑜親向粉絲發聲了

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

聽新聞
0:00 / 0:00

天選之地？48天內3個颱風都選在大陸這條街道登陸

聯合報／ 大陸中心／即時報導
颱風「巴威」、「白海豚」都選擇在浙江台州玉環坎門街道登陸，有了前兩次經驗，8月27日在「沙德爾」到來前，當地不少店家已提前在門口加裝防浪板。中新社
颱風「巴威」、「白海豚」都選擇在浙江台州玉環坎門街道登陸，有了前兩次經驗，8月27日在「沙德爾」到來前，當地不少店家已提前在門口加裝防浪板。中新社

平均每年約有七個颱風會登陸中國大陸，而中國又這麼大，但今年偏偏有三個颱風都選在大陸同一條街道登陸。8月28日8時05分，颱風「沙德爾」在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，這已經是48天之內，第三個颱風在此登陸。大陸網友因此戲稱玉環市坎門街道是一個「颱風去了還想去的地方」。

上觀新聞指出，在「沙德爾」之前，7月「巴威」颱風、8月9日「白海豚」颱風也都是在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸。48天，三個颱風，第一次登陸點全部集中在玉環市坎門街道，創造了同一年三個颱風在同一地點登陸的歷史紀錄。

有網友根據1949年以來75年的氣象數據估算，三個颱風奔赴約1.6萬公里後，精確登陸同一地點的概率僅為萬億分之一量級。

觀察者網表示，1949年至2025年，登陸浙江的颱風共計51個，一年之內有兩個颱風登陸同一個縣市，歷史上僅出現兩例：1972年平陽、2009年蒼南。浙江此前唯一的「一年三登」的紀錄出現在2004年，但這三個颱風分別登陸三座不同縣域。今年卻是在短短48天內接連擊中同一個點位，為浙江有氣象記錄以來的首次。

有網友調侃，玉環今年大概是「捅了颱風窩」；有人戲稱玉環為繼「魔都」「霧都」之後，新晉的「風都」；還有人直接對話「沙德爾」——「全世界都在研究你將去何方，但你從沒想過去第二個地方」；更有網友表示，今年的颱風大概都是唐玄宗李隆基，「眼裡只有玉環（楊貴妃），死活不繞道」。

今年7、8月在已有三個颱風在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，為歷史上首見。圖／取自上觀新聞
今年7、8月在已有三個颱風在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，為歷史上首見。圖／取自上觀新聞

颱風

延伸閱讀

中國氣象單位：颱風沙德爾殘餘環流入南海 恐重新發展為熱帶低壓

沙德爾減弱成低壓陰魂不散靠近台灣 粉專點「這些地區」明起防劇烈降雨

沙德爾颱風最快今晚復活 賈新興：科羅旺、杜鵑颱風這幾天可能生成

沙德爾將復活？陸預報可能發展為熱帶低壓或編號颱風

相關新聞

天選之地？48天內3個颱風都選在大陸這條街道登陸

平均每年約有七個颱風會登陸中國大陸，而中國又這麼大，但今年偏偏有三個颱風都選在大陸同一條街道登陸。8月28日8時05分，颱風「沙德爾」在浙江省玉環市坎門街道沿海登陸，這已經是48天之內，第三個颱風在此登陸。大陸網友因此戲稱玉環市坎門街道是一個「颱風去了還想去的地方」。

吉隆土石流中國這邊已死3000多人？西藏網警查處10起謠言

西藏日喀則吉隆口岸26日發生嚴重土石流災害，造成多人遇難、失聯，相關災情也在大陸網路引發討論。西藏網警30日公布10起涉災害網路謠言典型案例，包括有人宣稱「中國這邊已經死亡3000多人」、「日喀則吉隆口岸幾千人瞬間沒命了」等，相關網民均已遭公安機關行政處罰。

沙德爾將復活？陸預報可能發展為熱帶低壓或編號颱風

今年第18號颱風「沙德爾」減弱後的熱帶低壓30日上午移入廣西境內後，風力進一步減弱，因已很難確定其環流中心，大陸中央氣象台於30日17時對其停止編號，隨後並解除颱風藍色預警。不過，沙德爾在重返大海後恐再度「復活」。

助老兵落葉歸根的經歷翻拍電影 高雄里長劉德文透露影帝張震詮釋過程

過去23年，被稱為「靈魂擺渡人」的高雄左營區祥和里里長劉德文，已協助將460位老兵的骨灰送回大陸老家安葬，他的經歷也被改編成電影《回家之路》，將由金馬影帝張震出演。劉德文30日在第30屆魯台會前夕受訪透露，張震為了詮釋角色，與他面對面交流過很多次，「很多人還說我們有一點像」。已耳順之年的他承諾繼續為老兵服務，更許下宏願，要在70歲之前完成帶1,000位老兵回家的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。