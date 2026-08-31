沙德爾將復活？陸預報可能發展為熱帶低壓或編號颱風

今年第18號颱風「沙德爾」減弱後的熱帶低壓30日上午移入廣西境內後，風力進一步減弱，因已很難確定其環流中心，大陸中央氣象台於30日17時對其停止編號，隨後並解除颱風藍色預警。不過，沙德爾在重返大海後恐再度「復活」。

大陸中央氣象台停止颱風編號，代表該熱帶氣旋的能量已經不足、強度衰減為熱帶低壓（中心最大平均風力小於8級），或是進入高緯度變性為溫帶氣旋。

不過，沙德爾減弱後的殘餘渦旋（殘餘環流）的中心30日夜間從廣西梧州移入廣東茂名後，今（31）日5時其中心位於廣東雷州東部近海海面上。

大陸中央氣象台31日8時發布的天氣公報指出，預計沙德爾殘餘渦旋31日白天將以每小時15至20公里的速度向偏南轉偏東方向移動，將與南海熱帶擾動合併後轉為東偏北方向移動，可能發展為熱帶低壓或編號颱風。

大陸中央氣象台並提醒，預計未來三天，江淮、江南中東部、華南東部等地部分地區將有強降雨，局部地區伴有雷暴大風等強對流天氣，需注意防範強降雨或持續降雨可能引發的次生災害。