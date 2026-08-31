快訊

全脂、低脂和脫脂牛奶誰最健康？營養師揭全脂牛乳無可替代的優勢

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾將復活？陸預報可能發展為熱帶低壓或編號颱風

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台指出，沙德爾殘餘環流將與南海熱帶擾動合併後轉為東偏北方向移動，可能發展為熱帶低壓或編號颱風。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台指出，沙德爾殘餘環流將與南海熱帶擾動合併後轉為東偏北方向移動，可能發展為熱帶低壓或編號颱風。圖／取自大陸中央氣象台網站

今年第18號颱風「沙德爾」減弱後的熱帶低壓30日上午移入廣西境內後，風力進一步減弱，因已很難確定其環流中心，大陸中央氣象台於30日17時對其停止編號，隨後並解除颱風藍色預警。不過，沙德爾在重返大海後恐再度「復活」。

大陸中央氣象台停止颱風編號，代表該熱帶氣旋的能量已經不足、強度衰減為熱帶低壓（中心最大平均風力小於8級），或是進入高緯度變性為溫帶氣旋。

不過，沙德爾減弱後的殘餘渦旋（殘餘環流）的中心30日夜間從廣西梧州移入廣東茂名後，今（31）日5時其中心位於廣東雷州東部近海海面上。

大陸中央氣象台31日8時發布的天氣公報指出，預計沙德爾殘餘渦旋31日白天將以每小時15至20公里的速度向偏南轉偏東方向移動，將與南海熱帶擾動合併後轉為東偏北方向移動，可能發展為熱帶低壓或編號颱風。

大陸中央氣象台並提醒，預計未來三天，江淮、江南中東部、華南東部等地部分地區將有強降雨，局部地區伴有雷暴大風等強對流天氣，需注意防範強降雨或持續降雨可能引發的次生災害。

延伸閱讀

中國氣象單位：颱風沙德爾殘餘環流入南海 恐重新發展為熱帶低壓

沙德爾減弱成低壓陰魂不散靠近台灣 粉專點「這些地區」明起防劇烈降雨

2熱帶低壓生成 氣象署：今明西南風增強明雨區擴大中南部花東防豪大雨

沙德爾颱風殘留的環流還在 鄭明典揭季風槽增強對台影響

相關新聞

吉隆土石流中國這邊已死3000多人？西藏網警查處10起謠言

西藏日喀則吉隆口岸26日發生嚴重土石流災害，造成多人遇難、失聯，相關災情也在大陸網路引發討論。西藏網警30日公布10起涉災害網路謠言典型案例，包括有人宣稱「中國這邊已經死亡3000多人」、「日喀則吉隆口岸幾千人瞬間沒命了」等，相關網民均已遭公安機關行政處罰。

沙德爾將復活？陸預報可能發展為熱帶低壓或編號颱風

今年第18號颱風「沙德爾」減弱後的熱帶低壓30日上午移入廣西境內後，風力進一步減弱，因已很難確定其環流中心，大陸中央氣象台於30日17時對其停止編號，隨後並解除颱風藍色預警。不過，沙德爾在重返大海後恐再度「復活」。

助老兵落葉歸根的經歷翻拍電影 高雄里長劉德文透露影帝張震詮釋過程

過去23年，被稱為「靈魂擺渡人」的高雄左營區祥和里里長劉德文，已協助將460位老兵的骨灰送回大陸老家安葬，他的經歷也被改編成電影《回家之路》，將由金馬影帝張震出演。劉德文30日在第30屆魯台會前夕受訪透露，張震為了詮釋角色，與他面對面交流過很多次，「很多人還說我們有一點像」。已耳順之年的他承諾繼續為老兵服務，更許下宏願，要在70歲之前完成帶1,000位老兵回家的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。