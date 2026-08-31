中國氣象單位：颱風沙德爾殘餘環流入南海 恐重新發展為熱帶低壓

颱風沙德爾28日在中國浙江登陸後威力減弱，但至今並未完全消失。中國中央氣象台今天表示，沙德爾的殘餘環流今晨已進入廣東外海，未來將與南海熱帶擾動合併，並朝東轉北方向移動，可能重新發展為熱帶性低氣壓甚至颱風。

颱風沙德爾28日上午從浙江玉環登陸後，即轉向西南進入福建，並減弱為熱帶性低氣壓，接著依序進入江西、湖南、廣西等省區，並繼續減弱為殘餘環流。不過，這股殘餘環流持續向南移動，並於昨夜進入廣東，並在今晨出海，進入廣東雷州半島東方的南海海面。

界面新聞報導，中國中央氣象台表示，沙德爾殘餘環流今早5時的中心位置，位在廣東省雷州市的東部近海，具體位置是北緯20.7度、東經110.4度。預測今天白天將以每小時15至20公里的速度，朝南轉東方向移動。

中國中央氣象台表示，沙德爾的殘餘環流未來將與南海熱帶擾動合併，並朝東轉北方向移動，可能重新發展為熱帶性低氣壓，甚至重新編號為颱風。

根據預測，受沙德爾殘餘環流、季風帶和冷空氣共同影響，今天上午8時至9月1日上午8時，江蘇、安徽、浙江、湖北、江西、湖南、廣東、福建、海南等省部分地區將有大到豪雨，其中一些地區更可能有大豪雨甚至特大豪雨。