吉隆土石流中國這邊已死3000多人？西藏網警查處10起謠言

西藏日喀則吉隆口岸26日發生嚴重土石流災害，造成多人遇難、失聯，相關災情也在大陸網路引發討論。西藏網警30日公布10起涉災害網路謠言典型案例，包括有人宣稱「中國這邊已經死亡3000多人」、「日喀則吉隆口岸幾千人瞬間沒命了」等，相關網民均已遭公安機關行政處罰。

據微信公眾號「西藏網警」消息，西藏公安機關持續推進「淨網—2026」專項行動，聚焦涉日喀則吉隆口岸土石流災害網路謠言亂象，依法打擊編造虛假災情訊息誤導公眾、擾亂網路秩序相關違法犯罪，並公布10起典型案例。

通報指出，西藏昌都公安網安部門查明，網民邱某在網路平台「主觀臆斷、編造發布」稱，「新聞說1400人遇難，實際之前有3000人失聯了」；拉薩網民劉某則發布「中國這邊已經死亡3000多人」的訊息，兩人均已遭行政處罰。

另有網民譚某發布「日喀則吉隆口岸幾千人瞬間沒命了」；張某則稱，「明明上千人被沖走了，官方居然報導3人死亡、265人失蹤」，並稱現場工作人員、建築工人、遊客及過關人員「至少突破1000人了」。

通報還列出多起案例，包括有人稱「今天，土石流淹沒了1000多人」、「可能死500個人左右、失蹤人口可能全部都死了」，以及「失聯人數已上升至826人」等。另有湖南網民在短影音平台聲稱「聽說有上萬人死亡」，並稱「一波土石流一個寨子就沒有了」。

西藏網警表示，上述10起案件涉案網民目前均已由屬地公安機關依法處以行政處罰。

根據西藏自治區政府30日公布的最新災情，截至29日晚間6時，吉隆土石流災害已造成16人遇難、546人失聯，其中261人為外籍人士。