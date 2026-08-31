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助老兵落葉歸根的經歷翻拍電影 高雄里長劉德文透露影帝張震詮釋過程

聯合報／ 特派記者陳宥菘／山東濰坊即時報導
過去23年，被稱為「靈魂擺渡人」的高雄左營區祥和里里長劉德文，已協助將460位老兵的骨灰送回大陸老家安葬。圖為劉德文30日在第30屆魯台會前夕受訪。記者陳宥菘／攝影
過去23年，被稱為「靈魂擺渡人」的高雄左營區祥和里里長劉德文，已協助將460位老兵的骨灰送回大陸老家安葬。圖為劉德文30日在第30屆魯台會前夕受訪。記者陳宥菘／攝影

過去23年，被稱為「靈魂擺渡人」的高雄左營區祥和里里長劉德文，已協助將460位老兵的骨灰送回大陸老家安葬，他的經歷也被改編成電影《回家之路》，將由金馬影帝張震出演。劉德文30日在第30屆魯台會前夕受訪透露，張震為了詮釋角色，與他面對面交流過很多次，「很多人還說我們有一點像」。已耳順之年的他承諾繼續為老兵服務，更許下宏願，要在70歲之前完成帶1,000位老兵回家的目標。

第30屆魯台經貿洽談會將於31日上午在山東濰坊開幕，本次活動邀請到劉德文出席，並將在開幕式上正式發布由濰坊市融媒體中心拍攝，圍繞劉德文送老兵回家經歷的八集紀錄片《歸途有聲》。

魯台會前夕，劉德文剛送了2名山東老兵的骨灰回到青島與煙台。過去20多年，劉德文背著老兵的骨灰，曾到過河南、山西、安徽、廣東以及山東等大陸多個省份內的大小城市。在他送回的460位老兵中，山東就占了78位。

劉德文30日在濰坊接受媒體聯採時分享，自己成為成為「靈魂擺渡人」的起始點，源自一位老兵的請託。

他回憶，當時已83歲的老兵對著他說：「里長拜託你，我死了以後可不可以把我的骨灰帶回家，葬在我父母親的墳旁，以贖我不孝之罪，讓我跟我父母親團圓」，從此，他搭起了送老兵回家的橋樑，在那之後，社區裡的40多名老兵也急著託付予他這份任務。

「我堅持的理念，純粹就是看到老兵的鄉愁」。劉德文提到，這些老兵聊到家鄉時總是很開心，對街景、故事侃侃而談，唯獨講到父母親便陷入沉默。「我知道老兵想跟父母親共享天倫之樂，所以不管多麼辛苦，還是堅持讓從大陸去台灣的老兵能夠回家，落葉歸根」。

今年60歲的劉德文表示將繼續為老兵服務，他更期許自己在70歲以前完成帶1,000位老兵回家的目標，「出生地是我們每一個人最為溫暖的家，回到出生地落葉歸根，就是跟最親的家人團圓」。

對於有關自己經歷的紀錄片《歸途有聲》即將發布，他期盼影響更多兩岸年輕人，從中學習尊重長者，並傳承自身信念，幫助更多老兵能夠回家。

劉德文的故事也被翻拍成電影《回家之路》，日前電影海報曝光，將於金馬影帝張震領銜主演。對於由張震來飾演他，劉德文含蓄地說，「我當時知道張震要演我這個角色的時候，其實蠻多人還跟我說『張震跟我有一點像』。

他透露，張震為了揣摩角色，不僅透過紀錄片、採訪影片，「每次我去（劇組拍片現場）探班的時候，（我們兩人）都會交流一下」，「我也覺得他演的挺好的，期待這部電影能夠讓更多人感動。」劉德文也分享，這部片最早在泉州拍攝，後來也到過山西、黃河等地取景。

至於有評論質疑電影故事有「統戰」疑慮，他強調，電影的出發點就是「個人做好事」，他自己做這些事也是憑著個人做好事的理念，以及對長者的敬重與承諾，「不管遇到任何困難，我還是會堅持完成更多」。

張震 老兵 里長

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