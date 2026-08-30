香港獨立書店「留下書舍」最後一天營業 市民稱心情沉重

上月3名店主及店員被捕的香港獨立書店「留下書舍」，今天最後一天營業。店內擠滿購書人潮，排隊進入店內的人龍一度多達50人。有顧客表示，近日香港多間獨立書店宣布結業，心情沉重。

「留下書舍」上月14日在臉書發文宣布將於8月30日停業，15日遭香港警方國安處搜查，以涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」拘捕3名店主及店員，以及帶走書籍。

其後3人獲准交保，「留下書舍」26日起短暫重開，出清商品。

香港明報報導，「留下書舍」今天最後一天營業，下午1時開店後，店內持續有購書人潮，店外排隊人龍一度多達50人，部分要等待約30分鐘才能進入店內。

報導引述市民表示，多間獨立書店近日宣布結業，心情沉重，並說「賣書的地方很重要，沒有了很可惜。」

香港獨立書店「田園書屋」上月被香港警方國安處搜查，以及書店有2人被拘捕後，也宣布將於租約期滿後結業。