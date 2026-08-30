出現橙黃霧氣！泉州石化園區疑似化學洩漏 陸網友：喉嚨痛、呼吸不順

福建泉州泉港石化園區29日疑似發生化學物質洩漏，現場一度出現橙黃色霧氣，部分周邊民眾及園區工作人員反映聞到刺鼻異味，並稱出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀。當地應急管理局則表示，事件屬小範圍洩漏，目前險情已獲控制，並建議居民不要靠近中心位置。截至目前，大陸官方尚未公布洩漏物質及事故原因等更多細節。

澎湃新聞報導，29日多名網友反映泉港石化園區疑似發生溴洩漏，影片顯示現場被橙色霧氣籠罩。泉港區應急管理局30日表示，已安排專家及執法人員前往現場處置，建議居民不要靠近中心位置。另據瀟湘晨報報導，當地應急局29日稱，相關部門已到場處置，洩漏範圍可控，「一般不會對周邊民眾身體健康造成影響」。

不過，在包括X、小紅書、微博等社群平台上流傳的訊息顯示，部分周邊居民及園區工作人員反映聞到刺鼻異味，並稱出現喉嚨疼痛、呼吸困難等症狀。社群平台X帳號「李老師不是你老師」發布消息稱，有附近居民及園區工人反映聞到刺鼻異味，並有人認為疑似液溴洩漏，「這可能是福建煉化的主要廠區」；相關現場影片及討論則被指在發布後遭到刪除。

有網友質疑當地官方所稱，「一般不會對周邊民眾身體健康造成影響」的說法，直言「都已經變成生化危機了，還擱這兒說無毒無害」；「泉州真的被化工毀了，怎麼每隔幾年就要搞一次洩漏事故」；「當然說可控，說不可控後果會怎麼樣」。還有人說，「放在任一個正常國家，這都是能報導超過一禮拜的大事件」。

中國化工博物館曾科普，溴為紅棕色液體，具有毒性和刺激性，容易揮發形成紅色蒸氣，並帶有類似氯氣的惡臭，溴蒸氣可能對呼吸道造成傷害。

至於網路流傳的涉事企業及洩漏物質，有微新公眾號根據公開環評資料指出，園區內泉州宇極新材料規畫有電子級溴化氫生產線，但該產線7月階段性驗收時未納入驗收範圍，暫不具備合法投產條件。

該公眾號分析，溴化氫若接觸強氧化劑，可能生成紅棕色溴蒸氣，但強調這只是根據公開資料作出的推測，不能據此認定此次事件涉及溴化氫或溴。此外，同一園區的松道化工主要生產硫酸鉀，副產鹽酸，不過相關製程並不涉及溴元素。

科創板日報8月初曾提到，泉州宇極新材料近期完成超億元策略融資，主要從事新型冷媒、發泡劑、電子氣體及含氟電子冷卻液等新材料研發生產。