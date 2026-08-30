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茅台發展的重要基礎...賴姓竟稱霸貴州酒業？查核結果出爐

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
賴姓稱霸貴州酒業了嗎？走進貴州，到處都可以看到跟賴姓有關的酒，讓人不禁感到好奇。照片為記者拍攝
賴姓稱霸貴州酒業了嗎？走進貴州，到處都可以看到跟賴姓有關的酒，讓人不禁感到好奇。照片為記者拍攝

賴姓稱霸貴州酒業了嗎？走進貴州，到處都可以看到跟賴姓有關的酒，讓人不禁感到好奇。

記者查核結果出爐，原來這是一個常見的誤解。事實上，賴姓並沒有掌握貴州酒業，但是賴氏家族在貴州白酒（尤其是茅台鎮醬香酒）的歷史起源與工藝傳承中，確實扮演了極其關鍵的角色，這可能是讓人產生這種錯覺的主要原因。

目前貴州白酒產業的絕對龍頭是「貴州茅台酒股份有限公司」（茅台集團），其背後的最終實控人是貴州省政府，屬於大型國有企業。而其他知名的民營白酒企業（如國台酒業、珍酒李渡等），其創始人或實控人也並非賴姓。因此，從現代企業股權和產業控制權來看，賴姓並未掌握該產業。

賴姓之所以與貴州白酒緊密綁定，是因為「賴茅」是當今貴州茅台酒廠的三大歷史前身之一。

三大燒坊之一：在民國時期，茅台鎮最著名的三家酒坊分別是成義燒坊（華茅）、榮和燒坊（王茅）和恆興燒坊（賴茅）。

賴茅的崛起：「賴茅」的歷史可追溯至清朝道光年間，賴氏先祖賴正衡在茅台鎮創辦酒坊。到了1941年，實業家賴永初接管了「衡昌燒坊」並改名為「恆興燒坊」，將其產品正式命名為「賴茅」酒，使其風靡一時。

西元1951年，當地政府通過贖買、沒收和接管的方式，將華茅、王茅、賴茅這三家私營燒坊合併，成立了地方國營茅台酒廠。可以說，賴氏家族的資產與釀酒技藝，是構成當今「貴州茅台」的重要歷史基石。

賴氏家族對茅台鎮醬香型白酒的工藝發展有過重要貢獻。例如，被後人稱為「醬香始祖」、「賴茅鼻祖」的賴嘉榮，在20世紀初對傳統的「回沙」釀酒工藝進行了獨創與完善，為醬香酒的定型奠定了基礎。

如今在貴州茅台鎮，存在著許多以「賴氏」為名的白酒品牌（例如賴氏父子、賴永初酒業、賴世家等）。這些企業多由賴氏後人創立或授權，主打「百年賴家傳承」、「正統茅香」等歷史文化概念進行市場營銷。由於這類品牌數量不少且宣傳力度大，容易給外界造成「賴姓在貴州白酒界遍地開花、佔據主導」的視覺錯覺。

賴姓在貴州白酒產業中，是極為重要的歷史奠基者與文化符號，而非現代的「產業掌握者」。貴州白酒今天的龐大產業規模，是歷史傳承、國有資本運作以及眾多民營企業共同發展的結果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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