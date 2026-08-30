西藏普熱普強藏布堰塞湖下游形成新堰塞湖 救援人員緊急轉移

尼泊爾與中國大陸西藏邊境地區8月26日發生暴洪與土石流，造成重大傷亡，西藏日喀則市吉隆縣救援工作持續之際，普熱普強藏布堰塞湖下游再傳山崩。大陸應急管理部今日中午發布快訊指出，8月29日晚，前方監測無人機發現，普熱普強藏布堰塞湖下游2.8公里處山體發生滑坡，形成新的堰塞體，正在形成新的堰塞湖。應急管理部迅速召集專家研判分析，同時已將吉隆口岸附近搶險救援人員轉移到安全位置。

大陸應急管理部微信公眾號30日中午發布消息稱，為保障西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害搶險救援工作，應急管理部調派「雨燕應急」成員單位偵察無人機和大載重無人機，持續監測普熱普強藏布堰塞湖發展態勢，滾動會商研判，全力協助指導地方做好搶險救援救災各項工作。

堰塞體是指因地震、山崩、土石流或冰川崩塌等自然災害，大量崩落的岩石、泥土和樹木堆積在河谷中，堵塞河道、阻斷水流後，上游的水量就會逐漸積蓄，形成阻斷河川水流的天然壩體，在其蓄水後進而形成堰塞湖。

此前一日，央視新聞指出，受8月26日尼泊爾一側發生土石流災害影響，尼泊爾錯堅河匯入大陸境內普熱普強藏布的交會處附近形成堰塞湖。不過，29日19時30分，根據大陸水利部水文緊急監測隊的消息，當時普熱普強藏布堰塞湖為正常自然出流，堰塞體基本排空。

據尼泊爾國家減少災害風險管理局8月30日公布的最新數據，截至當地時間8月30日9時，尼泊爾土石流災害造成的死亡人數升至734人，失聯人數為2498人。

此前，尼泊爾北部8月26日發生大規模土石流災害。尼泊爾政府8月26日決定，依據相關法律規定，將受災地區的一些地方行政單位劃為災害危機地區，期限3個月，以便集中調配救援資源、加強人員管控和推進災後恢復工作。