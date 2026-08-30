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西藏災區出現新堰塞湖 前線救災人員緊急轉移地點

中央社／ 上海30日電

尼泊爾西藏邊境土石流災區地質仍脆弱。綜合官媒央視新聞報導，災區持續有零星降雨，先前堰塞湖下方又發生山崩，正在形成新的堰塞湖，前線救災人人員已轉移至安全地點。

據新京報新媒體「政事兒」及央視新聞消息，這次西藏土石流災害的核心影響河流普熱普強藏布原先的堰塞湖已能自然出流；但29日晚間前方監測無人機發現，下游2.8公里處又發生山崩，形成新的堰塞體，正在形成新的堰塞湖。

央視新聞微信公眾號報導，來自現場搜救影片顯示，西藏災區吉隆口岸大樓只剩鋼筋骨架。

通往吉隆口岸的216國道被完全沖毀，各方救援隊伍正在努力打通救援通道，29日傍晚打通首個重要S彎道。不過，受零星降雨、淤泥堆積、作業面狹窄等因素影響，後續搶通作業仍面臨不少困難。

西藏 堰塞湖 尼泊爾

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