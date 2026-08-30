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土石流重創尼泊爾西藏邊境 陸媒：中方已協調轉運94人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
尼泊爾與中國西藏接壤的喜馬拉雅山區，一座冰川崩塌引發大規模暴洪和土石流。路透
尼泊爾與中國西藏接壤的喜馬拉雅山區，一座冰川崩塌引發大規模暴洪和土石流。路透

尼泊爾與中國大陸西藏邊境地區26日上午發生暴洪與土石流，導致重大傷亡。央視新聞報導，中國大陸駐尼泊爾使館30日表示，已協調尼方搜救並轉運94名中方人員；同日，中方首批救災物資運抵尼泊爾首都加德滿都，4名中國隧道救援專家也隨機抵達，協助災區救援。

央視新聞報導，中國大陸駐尼泊爾使館30日表示，尼泊爾發生嚴重土石流和洪災後，該使館立即啟動突發安全事件應急機制，第一時間聯繫相關區域中資企業及其他人員，核實人員安全狀況，指導企業做好人員安置和安撫工作，並派工作組赴災區協調開展救援。

該使館指出，高度重視並全力保護中國公民安全，積極協調尼方動用直升機，加緊搜救和轉運中國被困人員。目前，已成功協調尼方搜救並轉運94名中方人員。

此外，報導提到，當地時間30日，中方為尼泊爾嚴重土石流災害提供的首批救災物資運抵加德滿都，4名中國隧道救援專家隨機抵達。首批援助物資包括帳篷、毛毯、睡袋、壓縮乾糧及急救包等生活與醫療應急物資，運抵後將分發至災區一線。

西藏吉隆縣「8·26」土石流災害記者會30日在吉隆鎮舉行，官方表示截至29日18時，在西藏吉龍口岸一側已造成16人遇難，546人失聯，失聯者中的261人為外籍人員，涵蓋23個國家，大陸官方已向有關國家駐華使領館通報。

據尼泊爾國家減少災害風險管理局公布的數據，截至當地時間29日18時30分，該國北部地區26日發生的土石流災害已造成675人死亡，失聯人數升至2498人。

中尼邊界土石流災害造成重大傷亡後，在大陸國家主席習近平28日向尼泊爾總統鮑德爾致慰問電後，大陸外交部長王毅與尼泊爾外交部長通話時表示，大陸對尼一攬子援助正在落實，包括緊急現匯援助和人道主義援助，並已分享災區影像、衛星和水文數據等訊息。他還強調，「面對災情，兩國要堅定站在一起，攜手應對，共克時艱」。

土石流 尼泊爾 西藏 洪災

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