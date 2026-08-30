冰岩崩發生到衝擊西藏吉隆口岸僅6至7分鐘 已致16死、546人失聯

尼泊爾和中國大陸西藏交界的喜馬拉雅山區26日上午發生暴洪與土石流，導致重大傷亡。央視新聞報導，西藏吉隆縣「8·26」土石流災害記者會30日在吉隆鎮舉行，官方表示截至29日18時，災害已造成當地16人遇難、546人失聯，並指引發災害的冰岩崩從發生到衝擊吉隆口岸僅約6至7分鐘，造成當地約0.7平方公里、27處建築及相關附屬設施被夷為平地。

據央視新聞，中國科學院成都山地所冰凍圈應急減災團隊近日分析遙感監測數據和現場回傳資料，並結合實地踏勘走訪後認為，26日上午10時52分左右，尼泊爾境內藍塘里壤峰南坡一條冰川在海拔約5200公尺處斷裂，發生冰岩崩，高位快速墜落至約4000公尺，沖刷山體形成巨型土石流，高速衝擊約22公里後，直達海拔約1800公尺的吉隆口岸。

報導提到，這次災害造成吉隆口岸區域約0.7平方公里、27處建築及相應附屬設施被夷為平地。記者會並指，這次災害是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，具有暴發突然、洪峰流量大、運行速度快、破壞性強、影響範圍廣等特點。同時，透過監測發現，此次冰岩崩從發生到衝擊大陸吉隆口岸，僅約6至7分鐘。

另據新華社，西藏自治區人民政府新聞辦30日指，經外事、公安、文旅、應急等多部門聯合開展全域拉網排查、線索溯源比對，目前已排查出261名失聯外籍人員，涵蓋23個國家，中方已向有關國家駐華使領館通報。

報導並指，261名失聯外籍人員包括哈薩克1人、馬來西亞3人、尼泊爾104人、印度49人、南非4人、愛爾蘭2人、愛沙尼亞2人、德國3人、俄羅斯3人、法國2人、芬蘭1人、荷蘭2人、拉脫維亞33人、立陶宛1人、葡萄牙1人、烏克蘭1人、西班牙1人、匈牙利1人、英國15人、加拿大6人、美國18人、澳洲6人、紐西蘭2人。

法新社提到，尼泊爾與西藏接壤地區26日發生毀滅性土石流。截至目前，兩地累計已682人罹難、約3,000人失蹤。