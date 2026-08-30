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陸修法管自駕車 明定事故責任

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸自動駕駛愈來愈普遍，為跟上新型出行工具的改變，大陸全國人大廿八日通過道路交通安全法修正案，明確自動駕駛汽車和輔助駕駛功能的概念，完善相關法令責任。

根據大陸相關數據顯示，大陸Ｌ二級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率已達百分之七十，而首批Ｌ三級有條件自動駕駛車型開始在多個城市的特定區域上路通行。隨著自動駕駛、輔助駕駛功能在道路交通中應用越來越多，發生事故責任由誰承擔，成公眾關切的話題，但現行道交法未規定相關場景下的權責畫分。人大這次在道交法內新增「自動駕駛汽車的特別規定」專章備受矚目。

專章裡明確了自動駕駛汽車和輔助駕駛功能等概念。央視引述專家表示，自動駕駛是以Ｌ三及以上來設定的。Ｌ三級是指：汽車駕駛人雙手可以離開方向盤，可以脫手，但是不能脫眼，必須時不時關注車輛的運行狀態。Ｌ四級是駕駛人不僅可以脫手，也可以脫眼。在相當程度上扮演著乘客的角色。Ｌ五級是指車輛可以沒有方向盤，這就意味著車內人員完全意義上就是乘客了。

全國人大常委會委員徐輝指出，近年來有車企把「輔助駕駛」包裝成「自動駕駛」，出了事卻搬出「駕駛員是第一責任人」的說辭，把責任推給「未及時接管」的用戶。此次修訂草案明確自動駕駛汽車和輔助駕駛功能的概念，要求生產企業、進口企業不得虛假、誇大宣傳自動駕駛功能。

修訂草案規定，在自動駕駛功能激活狀態下發生道路交通安全違法行為的，由自動駕駛汽車生產企業、進口企業接受處理。自動駕駛汽車生產企業、進口企業認為道路交通安全違法行為與自動駕駛功能無關的，應當承擔舉證責任。

有評論認為，相關規定畫清權責邊界，保護車主權利，同時要求車企必須實時監控上路車輛、終身承擔安全責任。 　

自駕車 車主 修法

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