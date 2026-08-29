朱忠明任中共上海市政府黨組書記 可望接任上海市長

波場TRON創始人孫宇晨控告女星景甜，追討3000多萬元人民幣並發長文「我的女友景甜」，引發輿論對孫宇晨的操作是「精心策畫」的質疑。孫宇晨昨接受媒體訪問時回應說，這不是炒作，只是在網上發表自己的感受，「很多人覺得我好像什麼事情都有答案，但我不是機器，我就是一個普通人。」至於6000字長文是他花十幾個小時寫完再給Claude看過才發的，目前他已不再對此事想太多，剩下的事情都交給法律和律師去處理。

2026-08-29 14:27