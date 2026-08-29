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朱忠明任中共上海市政府黨組書記 可望接任上海市長

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為朱忠明今年6月16日出席上海市政協「深入貫徹落實十二屆市委七次全會精神，一體推進教育科技人才發展情況」專題通報會，並通報有關情況。圖／取自「政協連線」
圖為朱忠明今年6月16日出席上海市政協「深入貫徹落實十二屆市委七次全會精神，一體推進教育科技人才發展情況」專題通報會，並通報有關情況。圖／取自「政協連線」

中共地方政壇再度傳出人事變遷，指標性的上海市市委副書記朱忠明已經接替龔正，擔任上海市政府黨組書記。新加坡聯合早報指出，按照慣例，接任上海市政府黨組書記的朱忠明下一步也將會接任市長。

根據上海發布消息，「中共上海市委副書記、市政府黨組書記」朱忠明今天（8月29日）主持召開市政府黨組會議，顯示朱忠明已經接任市政府黨組書記。

白鹭洲知政則提到，朱忠明生於1972年4月，是浙江海寧人，曾任浙江省財政廳副廳長，溫州市副市長，溫州市委常委、甌江口新區開發建設管委會黨委書記，浙江省審計廳黨組副書記、副廳長等職。

朱忠明於2017年4月任浙江省審計廳黨組書記、廳長，2020年1月任浙江省財政廳黨組書記、廳長。2020年4月任湖南省政府黨組成員、副省長，2021年6月任財政部黨組成員，2021年7月任大陸財政部副部長。2024年7月任上海市委副書記，後兼任政法委書記。

現任上海市長龔正，則於2020年3月19日由官方披露中共中央批准其擔任上海市委委員、常委、副書記，旋即於3月21日進一布受披露接任市政府黨組書記，兩日後的3月23日，上海市第十五屆人大常委會第十九次會議決定，接受其前任應勇辭去市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長，同年7月他正式擔任上海市長迄今。

龔正生於1960年，目前已屆正部級65歲退休年限。

中共 上海 龔正

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