西藏土石流後中央促全面排查風險 各地急查冰川冰湖

中國與尼泊爾邊境發生致命洪災土石流後，大陸官方要求全面排查青藏高原冰川、冰湖風險，西藏、四川多地隨即展開行動。西藏林芝新發現一處高風險冰湖，已啟動24小時監測；四川甘孜及西藏康馬等地也針對冰川、冰湖及地質災害高風險區域展開排查。

中國與尼泊爾邊境26日發生的致命洪災土石流，造成大量人員傷亡，科學家初步分析，是冰川下部自高處崩塌，形成挾帶大量岩石與冰碎屑的洪流傾瀉而出；會發生崩塌，則可能是冰川融化導致。

中共政治局28日開會，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流（土石流）災害搶險救援工作。會議並指出，要全面排查摸底風險隱患，抓緊開展青藏高原冰川冰湖資源調查，強化動態監測預警，提高災害鏈風險識別能力。

澎湃新聞報導，28日，西藏林芝市水利局發布消息稱，新發現一處風險冰湖點位，該冰湖上方冰雪層出現裂隙，存在冰體崩塌、冰湖潰決風險。

林芝市水利局表示，已針對高風險冰湖加強監測及防災措施，派遣專業人員在現場架設監測預警設備，24小時監測冰湖水情及冰體變化，後續將增加巡查頻率、強化跨部門合作及預警機制，一旦發現災害徵兆，將立即啟動緊急應變並疏散居民。

27日，四川甘孜州德格縣水利局聯合馬尼干戈鎮政府，對轄區冰川冰湖、深山遠溝重點區域開展風險隱患專項排查。

馬尼干戈鎮地處高海拔地區，冰川分布廣泛，加上河谷狹長，地質災害風險較高。當地工作小組近日前往雀兒山冰川、玉龍拉措、仁措及山洪災害高風險地點，檢查冰川消融、冰湖水位及蓄水量、壩體穩定性、河道排洪能力等情況。

同日，西藏日喀則市康馬縣自然資源和林業草原局聯合其他單位分片區對全縣46個地質災害隱患點及重點冰湖點位開展實地排查。

當地組成兩個專案工作小組前往各鄉鎮，針對居民聚居區、交通沿線、河谷陡坡及工程周邊等地質災害高風險區域展開全面排查，檢查山體裂縫、坡面滲水、落石風險及監測設備等情況；同時針對轄區內重點冰湖，檢查冰壺湖面變化、冰磧壩穩定性、冰川消融及排水狀況，並核對監測紀錄，以掌握冰湖及地質災害風險。