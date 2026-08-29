西藏土石流災情 中國啟動精細輿論審查

尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模洪災及土石流後，「中國數字時代」（CDT）敏感詞檢測編輯對「德國之聲」（DW）表示，中國審查機器立即啟動，進行了技術精確的輿論審查。

尼泊爾與中國西藏接壤的山區，26日一座冰川崩塌引發大規模洪災和土石流；外電報導迄今尼泊爾境內1924人失去聯繫，其中包括517名外國人，另已造成數百人死亡。

至於在西藏方面，外界目前主要只能透過中國官方取得資訊。而據中國統計，截至29日1時，西藏吉隆土石流災害造成7人遇難，554人失聯。

26日發生土石流災情之後，中國主流媒體和社群媒體平台都對這一災難事件進行報導，但是面臨審查和輿論引導。

德國之聲指出，中國主流媒體廣為轉發的是新華社消息，稱「因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯」，同時表示，「前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，克服重重困難，於27日16時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，開展現場搜救。」

另外2則篇幅較長的報導，分別是中國國家主席習近平主持召開中央政治局會議，研究部署搶險救援工作，及國務院總理李強赴西藏吉隆指導搶險救援和應急處置工作。

據指出，中國一些自媒體作者嘗試發表更多的資訊，但是都面臨的嚴格的審查和過濾。微信公眾號「碼頭青年」發表文章「一場人類未曾記錄過的土石流，沖進吉隆口岸」，講述了影音記錄的現場情景。

文章指出，「事實上，這已經不是吉隆口岸第一次遭遇這類災害，2025年、2024年連續兩年汛期，吉隆口岸都發生過土石流。去年，中方多名人員失聯遇難。2025年，友誼橋被沖毀，臨時鋼橋今年1月才恢復通行，八個月後又發生了規模更大的災難。誰也不敢說，這已經是最後一次」。

這篇文章很快遭到刪除，被獨立媒體「中國數字時代」收錄進「404文庫」。中國數字時代負責「敏感詞」檢測的編輯Mira證實了這一審查行動。該獨立媒體機構發現，影音成為這次審查的重點。吉隆口岸國門被土石流沖毀的兩段監控影音，畫面本身沒有血腥內容，也不帶任何抗議或追責的表述。但在CDT的反覆測試中，這段影音在微信裡始終發不出去。

Mira介紹說，與此同時，同一時段其他符合審查要求的土石流監控影音在各平台廣泛流傳，審查原因可能在於「國門」這個符號。審查從詞語走向圖像，是CDT近年在「敏感詞庫」工作中越來越頻繁遇到的轉向。

經過核實，在中國社群媒體平台「小紅書」搜索「西藏土石流」，影音區呈現出的結果大多為央視、紅星新聞、澎湃、中新網的官方製作成品，而來自熱索橋、口岸國門的第一現場監控影音，在整個搜索結果頁面中未能找到。

中國數字時代編輯Mira還介紹了中國另一主要社媒平台微博熱搜的審查情況。熱搜得到有序的控制。「西藏泥石流」8月26日傍晚登頂，傷亡數字在27日上午定格為3人遇難、558人失聯。此後敘事重心轉向官方響應，「李強抵達吉隆指導搶險救災」在多個時段占據第一位，28日進入救援細節、航拍畫面與堰塞湖現狀。

Mira的觀察和分析解釋了微信公眾號「碼頭青年」那篇文章遭到刪除的部分原因。長期從事審查資訊研究的Mira表示，CDT沒有看到一場大規模的刪帖運動。這次的審查更接近一次精細作業，輿論引導在這裡由一個飽和的資訊環境完成。