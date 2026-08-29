防南博事件重演 中國公布新版博物館藏品管理辦法

南京博物院（南博）2025年5月爆出館藏文物盜賣事件後，中國官方大修「博物館藏品管理辦法」，強化捐贈藏品管理、藏品安全責任歸屬等細節，新版辦法將於11月實施。

中國文化和旅遊部28日表示，新版博物館藏品管理辦法在6月29日部務會議上審議通過，將從今年11月1日起實施。

中國現行博物館藏品管理辦法在1986年發布，長達40年未修訂。中國官方一度在2024年召開修訂座談會；2025年5月爆出南博文物盜賣事件後，同年7月全國博物館藏品管理工作座談會召開。官方在今年5月對外發布徵求意見稿。

現行博物館藏品管理辦法有33條，徵求意見稿版本增修為6章60條；最終確定新版博物館藏品管理辦法為6章63條。

中國文化和旅遊部表示，主要修訂內容包括明確藏品定義、藏品管理框架與管理目標；在藏品管理基本原則部分，分類分級管理、全程動態管理、安全責任到人等基本原則貫穿管理環節，完善藏品管理制度要求、細化工作程序。

新版辦法要求，博物館法定代表人或主要負責人是藏品安全第一責任人，在離任前應辦理藏品清點、移交手續，文物行政部門應派員對國有博物館法定代表人或主要負責人離任時的藏品清點、移交工作進行監督檢查。

新版辦法強化藏品庫房管理流程，例如倉庫管理人員不得單獨進入藏品儲藏室、倉庫管理人員必須每天檢查藏品儲藏室及藏品與填寫「倉庫日誌」。

南博2025年5月爆出館藏文物被盜賣事件，博物館藏品管理辦法大修被外界視作防堵類似館藏文物管理問題重演的應對方式。