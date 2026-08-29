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學生考不好…老師要拍「恥辱」照！四川涼山雷波縣政府致歉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
雷波縣2026年秋季教育行政會，台上身著白襯衫和黑西褲的教師在「耻辱」二字的背影前合影。 （澎拜新聞）
雷波縣2026年秋季教育行政會，台上身著白襯衫和黑西褲的教師在「耻辱」二字的背影前合影。 （澎拜新聞）

大陸四川涼山州一地安排班級平均分低的老師在「恥辱」二字前合影，當地政府致歉，稱已成立專項工作小組調查，將依據調查結果嚴肅處理。

澎湃新聞昨28日傍晚報導，近日，四川涼山州雷波縣一張教育行政會現場照片在網路持續發酵。會上，一群疑似所帶班級期末考平均成績較低的教師被請上主席台，在標註「恥辱」二字的背景板前合影，引發輿論強烈關注。到了8月28日下午5時許，澎湃新聞從雷波縣委宣傳部相關工作人員處獲悉，當天已有涼山州政府組織的聯合調查小組抵達該縣，正式啟動調查程序。

到了28日晚間9時許，澎湃新聞接續報導稱，四川涼山州雷波縣人民政府發布致歉聲明稱，近日，雷波縣2026年秋季教育行政會議中出現不尊重教師的錯誤做法，給與會教師帶來嚴重心理傷害，造成不良社會影響，我們深感內疚、深刻反思，並誠懇接受批評意見。

雷波縣人民政府的聲明稱，目前，我們已成立專案工作小組對此事進行全面調查，將依據調查結果，依法依規嚴肅處理，以實際行動維護師道尊嚴，營造尊師重教社會氛圍。

先前涼山州教體局向澎湃新聞確認，網傳照片系真實拍攝，為雷波縣2026年秋季教育行政會現場。但對於照片中「平均成績15分/30分」究竟指教師個人教學成績還是所帶班級學生成績，目前仍在進一步核實中。

澎湃新聞從圖片中看到，該場會議召開時間為8月26日，會議是雷波縣2026年秋季教育行政會，台上有20餘名身著白襯衫和黑西褲的教師，台下坐滿參會人員。上台合照的教師身後大屏寫著「雷波縣2025-2026學年初中期末考平均成績15分以下教師合照」。另一張圖片顯示，上台合照的教師身後大螢幕上寫著「雷波縣2025-2026學年小學期末考平均成績30分以下教師合照。」兩張圖片正中間都有兩個大字：「恥辱」。台下則坐滿參會人員。

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