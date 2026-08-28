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公開批評？四川低分班級教師上台與「恥辱」合照 陸網不忍狂轟

中央社／ 台北28日電
四川省涼山州雷波縣一場教育行政會議的照片近日在網路流傳，班級平均分偏低的教師被安排上台合照，身後螢幕打著「恥辱」兩個大字。示意圖／ingimage
四川省涼山州雷波縣一場教育行政會議的照片近日在網路流傳，班級平均分偏低的教師被安排上台合照，身後螢幕打著「恥辱」兩個大字。示意圖／ingimage

四川涼山州雷波縣一場教育行政會議的照片近日在網路流傳，班級平均分偏低的教師被安排上台合照，身後螢幕打著「恥辱」兩個大字。涼山州教育局證實照片及會議情況屬實，當地已啟動調查。

陸媒澎湃新聞報導，近日網路上流傳兩張圖片，為26日的雷波縣2026年秋季教育行政會上，有20餘名身著白襯衫和黑色西褲的教師在台上合照，背後螢幕寫著「雷波縣2025-2026學年初中期末考試平均成績15分以下教師合影」，台下坐滿與會人員。

另一張照片螢幕則寫著「雷波縣2025-2026學年小學期末考試平均成績30分以下教師合影」，兩張照片螢幕中央均有大大的「恥辱」二字。

報導說，雷波縣教育局工作人員稱相關情況不方便透露；涼山州教育局工作人員表示，州教育局已關注到網傳照片，並經核實確認照片本身是真實的，「是他們內部開的一個會，具體前因後果怎麼回事，還在調查和核實」。

涼山州教育局工作人員表示，照片中涉及的成績歸屬（教師個人成績或學生成績）目前尚未定論，雷波縣委、縣政府正在調查相關情況。

此事在中國社群平台微博上引起討論，「殺人放火強奸嫖娼賣淫販毒都不會被這麼侮辱，但是老師可以」、「太內捲了吧」、「這種恥辱會轉變為壓力，最後落到孩子身上」、「跪著的老師教不出站著的學生」。

也有網友指出，雷波縣位於涼山彝族自治州，是偏遠貧困山區，有很多留守兒童，不少隔代教養的爺爺奶奶只會講方言且不識字，孩子也從小使用彝族母語，入學之後才開始系統學習漢語，老師們教學也特別困難。「山區老師本來就扛著最難的生源和最苦的條件，成績不好該給支持、給培訓，而不是把他們的尊嚴踩在地上」。

中國官媒央視也在微博發文指，2025年3月中國教育部發布的「20條負面清單」中，已明確禁止「以升學率或考試成績對教師進行排名獎懲」。雷波縣的「恥辱合影」，恰恰是以一種極端的方式對教師進行排名懲罰，與國家政策導向是完全相悖的。

涼山 四川 教師

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