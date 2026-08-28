大陸女星景甜與富豪爭議延燒 發文稱：眼光不行但相信善良

大陸女星景甜與加密貨幣圈知名富商孫宇晨爭議延燒，再傳出孫宇晨寫下一篇長文提及景甜的過往，涉及多筆金錢，不過對此景甜發文稱，依然相信愛情、依然「眼光不行」，但相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。

孫宇晨與景甜相關爭議，已經對簿公堂。根據江蘇法治報，8月27日，孫宇晨的代理律師張起淮發文稱，孫宇晨因相關財產爭議，以景某及其父母為被告提起民事訴訟，涉案標的達人民幣三千餘萬元，案件已依法立案。

多家陸媒則在27日至28日接連報導傳為孫宇晨撰寫的長文「我的女友景甜」，文章中提到人民幣三千萬元、以及兩人旅遊、代孕、訂婚等相關內容，但文末稱「本文純屬虛構」。而鳳凰網科技報導，孫宇晨本人說，這篇長約6000字的長文，是他近幾日在不丹時，花了十幾個小時寫完的，他也稱，「我們倆就這樣，算是和解了吧」。

就上述發展，28日景甜在微博發文指出，「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切」。