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颱風沙德爾侵襲中國 浙江玉環連遭3颱登陸

中央社／ 台北28日電

中國中央氣象台最新消息，颱風沙德爾中心已於今天上午8時5分前後在浙江台州玉環市坎門街道沿海登陸。玉環是共軍重要海軍基地，沙德爾是繼巴威、白海豚之後，1個多月內第3個在玉環登陸的颱風。

沙德爾28日上午在中國浙江省2次登陸，先是在玉環市坎門街道沿海登陸，接著又於上午9時10分前後在浙江省溫州市龍灣區沿海再次登陸，伴隨登陸而來的強降雨將波及9個省區。

據中國天氣網消息，颱風沙德爾19日上午在遠洋生成，一路向西北方向前行，強度不斷增強，最強達到超強颱風級（相當於台灣分級的強烈颱風）。

在越過中國48小時警戒線後，隨著海溫下降、垂直風切變增大，沙德爾減弱至颱風級（台灣分級的中度颱風），臨近陸地時強度數次略有增強。同時，由於副熱帶高壓的引導作用加大，沙德爾路徑向西南折，最後登陸浙江。

登陸後，沙德爾將深入內陸，帶來的風雨影響範圍廣、持續時間長，降雨將延續至31日，且將先後波及浙江、福建、江西、湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、雲南等地。其中浙江、福建等地將承接最強降雨，局部地區恐有特大豪雨。

為因應沙德爾，中國氣象局已升級啟動重大氣象災害（颱風、暴雨、強對流）二級應急回應。杭溫高鐵、杭台高鐵、金溫鐵路、金台鐵路、甬金鐵路等線路部分區段部分時段途經列車將臨時停運。

此前，8月9日17時30分，今年第13號颱風白海豚在玉環市坎門街道沿海登陸。更早之前，7月11日，今年的第9號颱風巴威，同樣在台州玉環坎門登陸。一個多月內連續3個遠洋大颱風登陸浙江同一地點，實屬罕見，也被不少中國民眾議論。

浙江 沙德爾 颱風 中國

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