面積約4個浙江！沙德爾颱風將登陸大陸 至少10省市強風暴雨

2004年雅典奧運會男子110米欄冠軍、大陸田徑運動員劉翔26日在微博發文詢問網友，「體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」他當天深夜再發微博稱，「當教練也不是不行，只是我這歲數沒有執教經驗，突然就要上崗定是毀他人前途，所以迷茫。買斷，這詞有點古早，不懂。所以也迷茫。沒有第三條路給我選。」

2026-08-27 16:19