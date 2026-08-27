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面積約4個浙江！沙德爾颱風將登陸大陸 至少10省市強風暴雨

中央社／ 台北27日電
颱風沙德爾預計今天夜間至明天上午在浙江象山至福建連江一帶沿海登陸。圖／取自中國中央氣象台
颱風沙德爾預計今天夜間至明天上午在浙江象山至福建連江一帶沿海登陸。圖／取自中國中央氣象台

中國中央氣象台預報，颱風沙德爾預計今天夜間至明天上午在浙江象山至福建連江一帶沿海登陸。沙德爾體型龐大，環流直徑超過1000公里，雲系覆蓋範圍相當於4個浙江省面積，預估至少10省市會受到強風暴雨的直接威脅。

官方央視等陸媒今天作了上述報導。沙德爾來勢洶洶，據預測，登陸時強度可達強颱級，覆蓋面積高達40萬平方公里。

報導表示，在沙德爾巨大環流及外圍氣流影響下，中國華東和華南等地今天開始正式進入風雨影響最強時段。

氣象預測指出，除了登陸點浙江及福建，江西、湖北、湖南、貴州、廣東、廣西及雲南等10省市也將陸續面臨強烈風雨，其中浙江、福建、江西、湖南等省份將出現大暴雨，部分地區將有山洪、土石流及淹水等情況。

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