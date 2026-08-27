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香港今年要大辦中秋節慶 盼吸引更多旅客訪港

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港推動今年入境遊客達到五千三百萬人目標。圖為香港皇崗口岸港方口岸區日前的人流壓力測試。新華社
香港推動今年入境遊客達到五千三百萬人目標。圖為香港皇崗口岸港方口岸區日前的人流壓力測試。新華社

中秋節還有近一月才到，香港今年要提早辦中秋活動，還要擴大中秋盛事規模，推出全新的綵燈會及多元節慶活動。港府也說，要力爭達成全年五千三百多萬人次訪港旅客目標。

今年中秋假期是九月二十五日，香港旅遊旅發展局宣布，會在九月十七日至二十七日，首次在維多利亞公園舉辦大型「國際中秋綵燈匯」，活動匯聚來自二十個國家及地區的國際特色綵燈、國家級非物質文化遺產南京秦淮燈，以及香港地道手工燈籠。

香港旅發局總幹事劉鎮漢說表示，今年旅發局首次推出「國際中秋綵燈匯」，連同港府康文署的中秋綵燈會，將香港中秋傳統與世界各地的綵燈文化融為一體，並串連全城中秋活動，透過結合地道節慶文化和旅遊消費體驗，吸引更多旅客來港。

香港旅發局說，今年將擴大中秋盛事規模，打造全新大型國際中秋盛會，除了推出嶄新綵燈會，還會結合多元中秋節慶活動，如大坑舞火龍等，豐富節慶氛圍。期望透過大型節慶活動，將香港獨有的傳統文化魅力轉化為旅遊吸引力，同時帶動旅遊經濟。

中國文學藝術界聯合會香港會員總會，今年中華文化節舉辦七項活動，包括隋唐服飾展覽。展覽自八月二十七日起至九月六月，在中央圖書館地下展覽館舉行，將設數字體驗、當代設計及文創區域等。港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，香港第四季屬傳統旅遊旺季，下半年還有會展旅遊、盛事旅遊等，港府計劃將「票尾經濟」擴展至今年十月至十一月的美酒佳餚巡禮，有信心旅客數字能達到預期五千三百萬的目標。

中秋節 香港

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