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當教練或離開？奧運冠軍劉翔發文苦惱於二選一「我該怎麼辦」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。圖／取自微博
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。圖／取自微博

2004年雅典奧運會男子110米欄冠軍、大陸田徑運動員劉翔26日在微博發文詢問網友，「體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」他當天深夜再發微博稱，「當教練也不是不行，只是我這歲數沒有執教經驗，突然就要上崗定是毀他人前途，所以迷茫。買斷，這詞有點古早，不懂。所以也迷茫。沒有第三條路給我選。」

劉翔發微博稱，「在線等，碰到個難題，希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？ 」微博並配以2004年雅典奧運會奪冠的紀念照片，引發關於退役運動員安置的廣泛討論。

在這則微博的評論區裡，他說，「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」

隨後，劉翔又發布微博稱，「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走，10年了，突然現在要『安置』我。當教練或買斷二選一，這才導致我一陣迷茫。」

他也在微博文中感慨，「十年物是人非，當斷不斷必有後患，人生本是斷捨離。」

陸媒極目新聞指，劉翔在上海市體育局工作，但並不屬於上海市體育局體制內的工作人員，劉翔的職位是上海市體育局團委副書記，不過上海市體育局曾經也做出過解釋，劉翔並不是公務員，也沒有行政等級的說法，他會參與一些工作，但是不會坐班（固定時間待辦公室）。

上海市體育局回應，劉翔是上海的優秀運動員，為上海體育作出突出貢獻，是鐫刻上海歷史的功勳體育人。根據國家體育總局與本市關於運動員退役安置的有關規定。該局稱，26日下午，上海市競技體育訓練管理中心與劉翔進行了溝通，擬依據相關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。上海市體育局、上海市競技體育訓練管理中心均將與其保持良好溝通交流，妥善做好各項保障安置工作。

現年43歲的劉翔在2004年奧運會締造歷史後，2008年在北京奧運會上傷退，2012年倫敦奧運會在預賽中跨越第一個欄時就被絆倒，最後單腳跳到終點。

奧運 教練 冠軍

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