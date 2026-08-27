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「甲醛大白菜」風波後廣州批發價跌2成 當地已啟動排查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日前大陸環保博主「漁獵齊哥」揭露的河北「甲醛白菜」引發食安疑慮。圖／取自觀察者網
日前大陸環保博主「漁獵齊哥」揭露的河北「甲醛白菜」引發食安疑慮。圖／取自觀察者網

大陸河北日前爆出「致癌甲醛大白菜」風波愈演愈烈，恐慌情緒已蔓延至華中、華南，直接打擊香港蔬菜源頭的供應鏈。據陸媒《南方都市報》，華南地區最大的果蔬集散地—廣州江南果蔬批發市場，近日因受「甲醛白菜」事件波及，即使場內貨源並非來自涉事的河北康保縣，大白菜的銷量、價格連日來仍均暴跌約2成。

此前，河北張家口康保縣被揭發有白菜收購商在裝車前，將白菜菜根蘸取、浸泡在劇毒甲醛溶液作保鮮用途。大陸國務院食安辦、農業農村部及市場監管總局已下令全國排查。

據南方都市報，廣州江南市場的檔主大爆行業黑幕，指「蘸甲醛」的情況多發生於非冷鏈「直運」的長途運輸環節。部分黑心商販為了代替成本高昂的冷鏈物流，不惜以極低成本的劇毒甲醛為蔬菜保鮮。雖然廣州市場的白菜主要來自甘肅和雲南，並非河北事發地，但恐慌已導致市場大白菜銷量及價格下跌約兩成，買家採購時十分擔憂。

針對全城食安疑慮，廣州市農業農村局已即時作出回應，指廣州本地產地暫無大白菜上市，但已對市內所有種植基地展開預防性排查。

廣州江南市場運營方則於25日表示，當日已對甘肅、雲南、河北等多個產地的進場大白菜進行了82批次的專項抽檢，結果全部合格。為嚴防毒蔬菜流入市民餐桌，市場方已啟動鐵腕監管，要求所有進場白菜必須上傳購貨憑證及產地證明以實現百分之百「強制溯源」，並嚴禁任何檔口銷售涉事地區的問題白菜，將對該品類進行高頻率、長期的專項毒物抽檢。

8月22日，大陸環保博主「漁獵齊哥」在社交平台上發布的臥底調查影片。他在河北省張家口市康保縣屯墾鎮的白菜種植基地，親眼目擊多名工人為了延長蔬菜保鮮期，在裝車前將大白菜的根部，浸入含有致癌化工原料甲醛的不明液體中，現場甚至隨意擺放着寫有「甲醛」字樣的紅色塑膠瓶。

影片中1名正在裝貨的司機坦言，該車「加料」白菜即將運往江蘇宿遷，另有現場人員指此舉可讓白菜保鮮「2至3天」。博主隨後更證實，已在安徽合肥及阜陽等地的批發市場檢測出河北大白菜含有超標甲醛。事件曝光後引起大陸國務院食安辦、農業農村部及市場監管總局高度重視，已全面啟動大陸全國排查。

甲醛 廣州 蔬菜

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