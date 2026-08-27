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預警失誤！四川4.7級地震竟報「7.7級」 官方揭涉事機構多次違規

香港01／ 撰文：許靖雯
成都高新減災研究所擅自利用其自建系統生成「四川長寧7.7級」的信息。互聯網圖片
成都高新減災研究所擅自利用其自建系統生成「四川長寧7.7級」的信息。互聯網圖片

8月24日8時26分，四川宜賓市長寧縣發生4.7級地震。成都高新減災研究所冒用「中國地震預警網」名義，發出一份「四川長寧7.7級」的地震預警信息，引發公眾惶恐。26日，中國地震局發文指，該涉事機構屬違規冒發預警，且過去已多次有「前科」，其合作協議已於7月22日被四川省地震局終止。

據中國地震局和央視新聞消息，事發於8月24日8時26分，宜賓市長寧縣發生4.7級地震。震後6秒，中國地震預警網已迅速向震中周邊區域逾1000萬名用戶推送權威預警。

然而，位於成都的「成都高新減災研究所」卻利用其自建系統生成「四川長寧7.7級」的震情信息，更以「中國地震預警網」的名義，通過榮耀、vivo、魅族手機及小天才手錶等終端，向全國用戶違規推送，引發公眾廣泛關注。

針對這次嚴重的預警失誤，地震部門特別指出，震情信息應當由地震部門統一發佈。第三方機構若要播發預警，必須通過技術評估並與地震部門簽訂協議，可向公眾播發中國地震預警網統一產出的地震預警信息

據了解，成都高新減災研究所自2023年、2025年起，獲准在四川及新疆開展地震預警信息播發服務，其他省份從未獲得授權。但該機構近年屢次違規，2026年以來已先後在浙江、陝西、寧夏、山西、河南等地，擅自播發其自建系統產出的預警。地震部門多次約談並勒令其整改無果，四川省地震局已於今年7月22日正式終止與該研究所的合作協議。

目前全國已有27個省份出台地方性法規，已明文規定任何單位或個人不得擅自向社會發佈地震預警。公眾可通過中國地震台網中心和各省級地震局官方微信小程序、華為手機、小米手機和地震預警專用終端等獲取權威地震預警信息。此外，四川、雲南、河北等部分地區也可通過IPTV（互聯網協議電視）等廣播電視管道獲取權威地震預警信息。

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文章授權轉載自《香港01》

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