宇樹市值 一周減逾9500億

大陸人形機器人企業宇樹科技19日上市首日開盤衝上每股人民幣1,100元歷史高點，惟隨後股價連五個交易日下跌，上市一周股價跌幅達46.2%，跌破人民幣600元關口，市值蒸發逾人民幣2,000億元（約新台幣9,530億元）。分析認為，宇樹上市前估值偏高。

宇樹科技26日收跌1.87%，報591.53元，總市值降至2,393億元。相較19日上市首日開盤價1,100元、總市值一度達4,449億元，股價下跌46.2%，市值蒸發2,056億元。財聯社指，20日至26日宇樹連續5個交易日收跌。宇樹發行價為150.80元，發行市盈率達219倍，高於A股通用設備製造業38.56倍平均水準。

多家券商上市前後給出的宇樹估值遠低於二級市場價格。界面新聞指，野村證券給予「買入」評級，但目標價僅370元，對應合理市值約1,500億元。而宇樹的主要承銷商中信證券目標市值為506億至559億元，建銀國際目標價則為269元。

金融界引述大陸經濟學家付鵬稱，宇樹上市融資資金理應投向研發，但從財報來看，公司研發經費甚至低於牧原股份養豬業務的研發投入。他認為，宇樹完成IPO後，目前本質仍屬一級市場風險投資。

野村提到，宇樹2025年前9個月人形機器人收入73.6%來自科研機構，工業或商業場景約5%。