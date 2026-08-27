DeepSeek前七月營收躍增 已達去年全年的九倍

有消息指出，今年前7個月，DeepSeek營收人民幣4.75億元（約新台幣23億元），已經達到2025年全年水準的九倍。同期淨虧損收窄至約人民幣7.15億元，而去年全年虧損9.35億元。隨著收入迅速增長，可能為DeepSeek正在進行的第二輪融資談判增加籌碼，也利於未來推進IPO。

美媒「The Information」報導，今年前七月，DeepSeek虧損約人民幣7.15億元（約新台幣34億元），2025年全年虧損人民幣9.35億元（約新台幣45億元）；DeepSeek整體毛利率為44.6%，API業務毛利率更達到82.9%。

然而，DeepSeek目前收入規模仍遠低於Anthropic和OpenAI等美國AI模型開發商，但毛利率已達到較為健康的水準，關鍵原因是模型運行成本得到有效控制。DeepSeek透過提高AI基礎設施效率等方式，讓AI系統能夠用更少的晶片完成任務。

作為對比，OpenAI第1季營收57億美元（約新台幣1,816億元）毛利率39%；Anthropic 第2季營收115億美元（新台幣3,664億元），並預計2026年毛利率將從 2025 年的40%升至63%。

知情人士表示，DeepSeek仍在與現有投資者和潛在新投資者洽談第二輪融資，目標是募集人民幣500億元，對應目標估值人民幣5,000億元。

DeepSeek今年6月完成首輪融資，共募集人民幣500億元，第二輪融資隨即立馬啟動。DeepSeek已經聘請投資銀行，為明年在上海上市做準備。

DeepSeek的支出也在迅速增加。今年前7個月，在AI基礎設施方面投入約人民幣110億元，主要用於租用搭載AI晶片的伺服器，以及購買晶片和其他計算設備。2025年全年，DeepSeek在這方面的支出僅約人民幣12億元。