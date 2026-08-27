中尼邊境土石流 西藏吉隆至少3死265失聯

今天上午尼泊爾一側發生土石流災害，導致位於中國和尼泊爾邊境的西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸出現重大人員傷亡。據中國官媒央視報導，據前方指揮部消息，截至今晚8時，經初步統計，已造成3人遇難，265人失聯。

報導指，具體傷亡人數還在進一步核查中，各項救援工作正有序進行。

新華社報導，目前中國一側通往吉隆口岸的道路、通訊、電力等處於中斷狀態。西藏自治區應急管理廳已調動派出152輛車、792人趕往事發地點進行應急救援，西藏消防救援總隊共出動72輛車、431名消防救援人員攜帶搜救犬、生命探測儀、衝鋒舟等救援設備趕赴現場。

中國國家主席習近平稍早對此次災害作出指示，指當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，防止發生次生災害。