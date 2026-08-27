聽新聞
0:00 / 0:00

陸算力需求 漸成用電增長主力

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
電力工作人員在貴安超算中心資料機房巡檢。圖／取自貴陽網
電力工作人員在貴安超算中心資料機房巡檢。圖／取自貴陽網

央視財經報導，今年七月，大陸全國全社會用電量再次突破一兆千瓦時，其中網路數據服務用電量按年增長百分之四十，算力正逐漸成為新增用電需求的重要來源。

報導指出，江蘇常熟一家智算中心，八月最大用電負荷較去年同期增長超過百分之七十，當地算力產業最高用電負荷已達廿萬千瓦，占全市用電負荷比重約百分之四點一。國網常熟市供電公司表示，算力產業貢獻全市近半數用電負荷增量，占比約百分之四十九，反映算力負荷正逐步取代季節性空調負荷，成為今年夏季用電增長的主力。

七月，江蘇一○六家算力中心企業用電量突破十三億千瓦時，按年增長百分之卅一，其中超算及智算中心用電量占比逾八成。

另據報導，大陸首次百兆瓦級算電協同調節近日在冀北（河北省北部）電網完成。晚間高峰時段，十一座算力中心自發參與協同，不足十分鐘，便為電網釋放出一百點六四兆瓦供電空間，足以同時滿足逾二萬戶居民的用電需求。

國網冀北電力有限公司調控中心主任王宣元形容，這有點像「負負荷等於正發電」的概念，即所謂「虛擬電廠」模式。

報導引述專家預測稱，到二○三○年，大陸數據中心用電量預計將激增至八千億度。與此同時，大陸全國太陽能發電及風電裝機容量亦將增長至廿八億千瓦以上。面對海量算力需求與綠電消納的雙重挑戰，大陸多地正透過算電協同，讓算力「跟著綠電走」，力求兼顧降低成本與促進綠電消納的雙贏局面。

在內蒙烏蘭察布，全球單體最大的智算中心目前正探索綠電直供新模式，透過自建風電場並配合ＡＩ電力系統為智算中心供電，藉此解決智算需求與綠電供應波動性之間的難題。

用電 算力 央視 大陸

延伸閱讀

邁向「家充自由」陸車用充電設備逾2368萬個

資料中心用電量飆升 愛爾蘭核能重啟討論

SpaceX算力大擴軍！009819、009828搶題材…晶片、資料中心到電力全受惠

台中太陽光電裝置容量達975MW 為108年9月底的4.5倍 朝1GW里程碑邁進

相關新聞

全在花蓮…大陸增台灣文旦柚進口 陸委會：統戰當大禮包

中秋節將至，大陸國台辦昨天在記者會上披露，大陸海關總署網站日前新增註冊了一批台灣文旦柚包裝場及果園。據了解，此次新增名單共七十九家，包括八處包裝場以及七十一家果園，全位於花蓮縣，台南等縣市則仍舊未獲得銷陸資格。我農業部表示，台灣文旦柚產區並非限於花蓮縣，呼籲盡速開放我國全部產區文旦柚。

大陸增文旦柚進口…柚農心聲：通路愈廣愈好

大陸海關總署新增台灣文旦柚包裝場及果園註冊，全位在花蓮。花蓮縣府表示，三年來循台東鳳梨釋迦模式，與宜蘭大學合作整改、努力輔導農友加強果園管理。花蓮縣農業處長陳淑雯說，取得許可，只是拿到入場券。多位柚農都說，通路當然愈廣愈好。

下周上合峰會 習近平周末將出訪吉爾吉斯、埃及

繼六月訪問北韓後，大陸國家主席習近平將於八月卅日至九月三日赴吉爾吉斯出席上合組織峰會，並訪問吉爾吉斯。峰會預計聚焦地緣政治變化、經貿安全合作及籌建開發銀行。習近平也將時隔十年再訪埃及，適逢中埃近期舉行空軍聯合訓練，雙方軍事及戰略合作受到關注。

孟加拉擬購陸殲-10CE戰機 近年最大軍購案

孟加拉正計畫向大陸採購殲–10CE多用途戰機及攻擊直升機，並朝正式談判邁進。據孟加拉媒體報導，該國空軍考慮採購最多廿四架殲–10CE，這筆交易可能成為該國近年規模最大的國防採購之一。

新聞眼／農產銷陸…花蓮模式有局限 但中央有對策嗎

二○二二年八月美國眾院議長裴洛西訪台，大陸海關總署旋以多次檢出大洋臀紋粉蚧以及倍硫磷和樂果殘留超標為由，暫停台灣文旦柚輸入，直到二○二四年九月才以「綜合評估台灣果農整改措施」重啟，並公布第一批註冊果園與包裝場，去年八月、今年八月又公布兩批，不過迄今總數二○七家文旦果園與包裝場，清一色位於花蓮縣，凸顯「花蓮模式」的局限。

吸引外資 上海優化總部經濟政策

上海市政府廿五日發布「上海市加快國際貿易中心建設十五五規畫」提出，十五五期間，上海將新增認定跨國公司地區總部數量達三百家以上。上海將優化升級支持總部經濟發展政策，支持總部集聚研發創新、財資管理、投資決策、供應鏈管理等多項功能，升級成為亞太區總部、事業部全球總部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。