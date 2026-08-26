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打擦邊球…陸潮玩涉黃偷賣給未成年人 多名家業者遭判刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
動漫手辦、潮玩周邊深受大陸青少年的喜愛。然而，部分不良商家卻瞄準這一市場，將造型露骨、帶有性暗示的「擦邊」商品偽裝成普通周邊，悄悄滲透進未成年人的消費圈。圖／AI生成
動漫手辦、潮玩周邊深受大陸青少年的喜愛。然而，部分不良商家卻瞄準這一市場，將造型露骨、帶有性暗示的「擦邊」商品偽裝成普通周邊，悄悄滲透進未成年人的消費圈。圖／AI生成

動漫手辦、潮玩周邊深受大陸青少年的喜愛。然而，部分不良商家卻瞄準這一市場，將造型露骨、帶有性暗示的「擦邊」商品偽裝成普通周邊，悄悄滲透進未成年人的消費圈。這些披著「二次元」外衣的軟性色情產品如何規避監管？又會對孩子造成哪些隱性危害？最近，大陸法院多次對擦邊和露骨的手辦、潮玩製造業者判刑。

據央視新聞，暑假期間，在北京深圳等地的潮玩店走訪發現，部分線下商家售賣的手辦存在衣著暴露、動作低俗等成人化內容，未成年人可隨意購買。

相較之下，網路平台的售賣更為隱密且尺度更大。調查發現，在一些影片網站的「會員購」介面，即便將帳號年齡設定為17歲及以下，仍能刷到大量打擦邊球的手辦商品。平台演算法也會根據瀏覽紀錄，持續推送更露骨的相關商品。

為規避監管，不少商家在網購和二手交易平台玩起了「暗語」遊戲。他們使用拼音縮寫、局部特寫圖作為商品封面，有的商家在商品頁面只露出人物臉部特寫，以拼音代號的形式命名商品，只有在顧客私訊詢問後，才會發送真實的色情手辦圖片。這種打著「海外代購」、「稀缺限量」的幌子，在玩家圈裡早不是秘密。

這些遊走在灰色地帶的「手辦」，究竟是普通玩具還是淫穢物品？大陸江蘇宜興和上海寶山近期宣判的2起案件，給了明確的法律界定。六個手辦，造型一個比一個露骨。葉女士想不通，剛上初中的孩子小樂從哪裡弄到這些東西的？再三追問之下，孩子說出了事情經過。

原來，小樂一直就對動漫手辦感興趣，趁著寒假放假在家，她用家裡人的手機瀏覽網購平台時，看到了自己喜歡角色的這幾款手辦，便偷偷下單買了回來。擔憂孩子的身心受到不良影響，家人選擇了報警。

大陸刑法第367條明確規定，「淫穢物品」是指具體描繪性行為或露骨宣揚色情的詬淫性的書刊、影片、錄影帶、錄音帶、圖片及其他淫穢物品。法院審理查明，被告萬某等人生產猥褻及侵權手辦超6萬個，銷售1萬多件，涉案金額近百萬元人民幣。法院以製作、販賣猥褻物品牟利罪等，判處萬某等3人有期徒刑2至4年不等。

深圳 動漫 北京

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