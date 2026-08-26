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狂風暴雨！紫檀颱風3次登陸大陸沿海 多處房屋被淹、萬人急撤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸廣西崇左市龍州縣，26日隨著洪水消退，民眾開展清淤工作。受颱風「紫檀」帶來的強降雨及上游來水影響，當地一度遭遇洪水。中新社
大陸廣西崇左市龍州縣，26日隨著洪水消退，民眾開展清淤工作。受颱風「紫檀」帶來的強降雨及上游來水影響，當地一度遭遇洪水。中新社

今年第19號颱風「紫檀」繼8月25日傍晚在大陸海南省登陸後，周三（26日）又兩度在廣東省登陸，最新一次在廣東湛江。受其影響，廣東多地狂風暴雨，日最大降雨量達294.1毫米，數萬民眾緊急轉移，多處房屋被淹。

颱風紫檀未登陸中國大陸沿海前，已先在廣西自治區造成洪災。據中新社，受紫檀帶來強降雨影響，廣西崇左多個縣份星期一（24日）洪澇災害持續，龍州縣、寧明縣沿江路段因漫水交通管制，多處民房被淹，兩地已有3萬餘名民眾轉移避險。

新華社引述廣東省氣象台消息，颱風紫檀（熱帶低壓級）的中心於星期三11時前後，在廣東湛江吳川市區沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力6級（每秒12米），中心最低氣壓1000百帕。

此前，「紫檀」已於星期二6時40分前後、在海南省昌江黎族自治縣昌化鎮沿海地區登陸，後又於星期三凌晨3時25分前後、在廣東省湛江市徐聞縣沿海二次登陸。

中新社引述廣東省氣象局介紹，截至星期三凌晨5時，紫檀仍位於徐聞縣境內，強度已減弱至熱帶低壓，外圍最大風力7級，預計其將向北偏東方向移動，強度繼續減弱。

受「紫檀」影響，廣東多地出現暴雨，雷州半島和北部灣海面有6級至9級陣風。氣象專家表示，受「紫檀」影響地區行人外出注意遠離廣告牌、臨時搭建物等；家中陽台物品也需收好，防止高空墜物。

廣東省氣象局表示，截至星期三早上7時20分，徐聞、雷州、遂溪颱風黃色預警信號，廉江、吳川、湛江颱風藍色預警信號，另還有9個颱風白色預警信號處於生效中。此外，徐聞、佛山暴雨橙色預警信號，雷州、台山、惠來等12個市縣暴雨黃色預警信號也處於生效中。

廣東 颱風 房屋

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