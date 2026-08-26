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陸氣象台預測 沙德爾最快明晚浙江象山到福建福清一帶登陸
大陸中央氣象台指出，今年第18號颱風「沙德爾」已於26日凌晨移入東海海面，8時位於距離浙閩交界偏東方向約680公里的海面上，預計將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。
大陸中央氣象台指出，27日早晨起，沙德爾將轉向西偏南方向移動，移速減慢，逐漸向浙閩沿海靠近，預計27日夜間至28日上午在浙江象山到福建福清一帶沿海登陸。
錢江晚報報導，浙江省氣候中心高級工程師毛燕軍表示，27日起，沙德爾的風雨對浙江的影響會逐漸顯現。特別是在它進入台灣海峽時，由於地形影響而出現大幅「瘦身」，核心環流縮小，導致能量更集中，在登陸地附近的風雨會非常猛烈。
浙江省氣象台預計，27至28日，浙江沿海和浙南地區將有大雨、暴雨，部分地區大暴雨，其中溫州、台州、麗水東部等地局部地區特大暴雨。
其中，預估浙江杭州27日至29日也將有一次明顯的風雨過程，風雨最強時段集中在27日夜裡到28日，累計雨量東部、北部地區20至40毫米，局部地區80毫米以上；其他地區10至20毫米，局部地區50毫米以上。
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