聽新聞
0:00 / 0:00
護盤新股配售！馬雲砸24億大買阿里股票 蔡崇信、吳泳銘也加碼
隨著阿里巴巴以折價方式配售新股融資港幣800億元，一度引發股價重挫，創始人馬雲則連日增持阿里港股，表達對阿里AI前景的堅定看好。
科創板日報報導，消息人士透露，馬雲近日增持阿里港股總額已超過港幣6億元（約新台幣24億元）。而阿里集團主席蔡崇信、執行長吳泳銘亦連續兩天合計增持港幣2億元，管理層近日合計增持已超過港幣8億元（約新台幣32億元）。
其中，蔡崇信24日在買入72萬股阿里港股後，25日再次增持約港幣8,200萬元阿里股票，兩日累計增持金額已達港幣1.6億元。
8月23日，阿里宣布港幣800億元新股配售，所得款項將全部投入AI建設。最新財報顯示，阿里AI相關產品年化收入超過人民幣495億元，預計下季度達100億美元。管理層預計AI資本支出二至三年即可收回。
澎湃新聞提到，儘管公司高層態度堅定，但市場情緒仍呈現分化。美股投資人Michael Burry不看好阿里此次配售，認為投入資本回報率（ROIC）將持續下降，並已清倉阿里持股、轉向布局京東。
野村證券則認為，阿里此次約7.1億股的新股發行對現有股東的股權攤薄僅約3.7%，實際衝擊遠低於市場預期，且本次融資一舉清除了長期懸在股價頭上的資金不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。