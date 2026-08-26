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吸引科技巨頭落戶！全球500強之都 北京連14年榜首

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
京東連續第三年入圍《財富》世界五百強榜單前五十。圖為京東MALL北京雙井店。本報北京傳真
京東連續第三年入圍《財富》世界五百強榜單前五十。圖為京東MALL北京雙井店。本報北京傳真

二○二六年《財富》世界五百強排行榜日前揭曉，北京以擁有四十二家上榜企業總部連續第十四年榮登全球城市榜首，其數量超越東京（廿六家）與紐約（十五家）之和，成為名副其實的「全球五百強之都」。

今年《財富》世界五百強排行榜企業的營業收入總和約為四三點一萬億美元，超過全球ＧＤＰ的三分之一，比去年增長了約百分之三點二。

《財富》世界五百強企業分佈於全球卅五個國家或地區的二四二座城市。中國共有一二二家公司上榜，比去年減少八家，上榜公司數量再次僅次於美國，位居第二。上榜企業數量前五的城市（北京、東京、紐約、倫敦、巴黎）貢獻了近四分之一的《財富》世界五百強企業。

北京共有四十二家企業上榜，代表性企業包括國家電網、中國石油、工商銀行、中國移動、北汽、京東、小米等，覆蓋能源、金融、科技多個領域。京東連續第三年入圍《財富》世界五百強榜單前五十，較去年上升三位，今年排在第四十一位。

從擁有世界五百強上榜企業總部數量的維度看，北京連續十四年蟬聯全球第一。科技創新是北京成就「全球五百強之都」的重要支撐。北京全社會研發投入強度連續三年保持在百分之六以上，在量子計算、腦科學、新一代人工智慧等領域投入真金白銀，在諸多前沿領域實現「領跑」，吸引眾多科技巨頭落戶，是北京蟬聯世界五百強總部數量第一城的重要因素。

近年來，北京反覆運算改革優化營商環境，打造國際一流標準，吸引更多標誌性的全球大型企業落地。同時，實施更加開放的總部經濟政策，吸引更多跨國公司地區總部在京發展。

北京 東京 總部 科技

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