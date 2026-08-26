德陽F4高端燃機 成功出口

近日，柬埔寨國公省二×四五○ 兆瓦燃機聯合迴圈電站專案一號機組從四川德陽正式發運。東方電氣集團所屬東方汽輪機為該項目提供兩套Ｍ七○一Ｆ四重型燃氣輪機及相關設備，實現了Ｆ四合作型高端燃機首次出口海外。

據了解，Ｍ七○一Ｆ四重型燃機採用一拖一單軸聯合迴圈技術，屬於國際主流先進Ｆ級重型燃機，技術成熟、性能優異。機組搭載低氮預混燃燒、高效葉片氣膜冷卻等核心技術，聯合迴圈發電效率約百分之六十，具備啟停速度快、調峰能力強、運行穩定、低碳低排放等突出優勢，能夠很好地適配當地電網負荷調節需求。

柬埔寨國公省二×四五○兆瓦燃機聯合迴圈電站是柬埔寨當前規模最大的燃氣發電專案，也是該國首個ＬＮＧ清潔能源電站。

項目計畫二○二七年六月實現商業運行，投產後，年發電量可占到柬埔寨全國總發電量的四分之一，將有效填補當地電力供應缺口，改善水電枯汛期供電不穩定的現狀，為當地工業發展和民生用電築牢保障。

東方汽輪機相關負責人表示，將以過硬技術、優質產品、完善服務與嚴謹管理，全力保障後續設備安裝調試工作順利推進，為全球能源綠色低碳轉型貢獻力量。