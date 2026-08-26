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邁向「家充自由」陸車用充電設備逾2368萬個
大陸國家能源局二十四日發布數據指，截至二○二六年七月底，中國電動汽車充電基礎設施（槍）總數達到二三六八點三萬個，同比增長百分之四十一點九。
快充的便利性陸續普及，「充電五分鐘即可續航二百公里」，公共充電費進一步降低至○點五元／度（約二點三元台幣／度）。中新社報導，其中公共充電設施（槍）五○九點九萬個，同比增長百分之二十一點三，額定總功率達到二點五五億千瓦，單槍平均功率約為四十九點九七千瓦。
私人充電設施（槍）一八五八點四萬個，同比增長百分之四十八點八，私人充電設施報裝用電容量達到一點六○億千伏安。整體保持高速增長態勢。
業界人士表示，私樁增速顯著高於公共樁，反映出居民自用充電需求的旺盛，越來越多新能源車主實現「家充自由」。
目前大陸的高速公路服務區充電樁覆蓋率已超百分之九十八，縣域充電設施覆蓋率提升至百分之九十八點六一，城鄉補能網路持續完善。
二○二六年上半年大陸全國已建成大功率充電槍超十八萬個，液冷超充、兆瓦級充電樁已實現量產落地，「充電五分鐘續航二百公里」逐步成為現實。
公共充電樁服務費全國統一封頂為○點五元／度（約二點三元台幣／度，約為台灣充電費的三分之一至五分之一），充電使用成本進一步降低。
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