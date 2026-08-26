邁向「家充自由」陸車用充電設備逾2368萬個

二○二六年《財富》世界五百強排行榜日前揭曉，北京以擁有四十二家上榜企業總部連續第十四年榮登全球城市榜首，其數量超越東京（廿六家）與紐約（十五家）之和，成為名副其實的「全球五百強之都」。

2026-08-26 01:08