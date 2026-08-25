團客金馬遊 上海旅行社：盼相關手續盡快銜接落地

雖然兩岸旅遊今年僅開放上海居民金馬遊，兩岸旅遊業者仍加緊對接。上海國旅日前表示，已應邀赴馬祖考察，旅行社目前已經與馬祖方面談妥線路和價格，不少上海遊客也在諮詢報名，期待相關手續進一步銜接後盡快成行，主要是領隊等人員的資質審核以及雙方相互認可等事項仍需要進一步溝通協調。

上海國旅成立於1954年，至今已有72年歷史，也是上海首批獲准開展赴台旅遊業務的旅行社之一。此次上海恢復赴金馬旅遊後，上海國旅成為上海市赴金馬游組團旅行社之一。

中評社報導，上海國旅副總經理謝建驍表示，不少遊客在政策發布後第一時間向旅行社諮詢，身邊朋友也不斷詢問何時能夠成行，「大家都很期待」。目前，上海國旅已與馬祖當地旅遊業者就旅遊線路和價格進行了溝通。不過，他表示，團隊遊真正落地還需要等待相關手續進一步銜接。

謝建驍說，目前影響團隊遊具體成行的主要環節並非遊客報名，而是旅遊領隊等從業人員的資格銜接。疫情後，兩岸旅遊業恢復過程中，領隊等人員的資質審核以及雙方相互認可等事項仍需要進一步溝通協調。

上海市文化和旅遊局4月29日發布公告表示，即日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

不過上海旅客辦理入金證依然不簡單，據規定，上海居民赴金馬要準備多項證件，包括「大陸居民往返台灣通行證」、「個人旅遊簽注」以及「入金證」。前兩者通常由民眾親自向大陸政府部門辦理，完成後再委由旅行社向台灣政府申請「入金證」。

BBC中文網曾報導，在福建旅客的經驗裡，辦理「入金證」通常只需三到四天，但上海居民的辦證時間顯然更長。有旅行社指出，台灣審核態度偏保守。

而大陸福建省也總動員迎接旅遊商機。中新社此前報導，福建省文化和旅遊廳5月4日透露，滬閩兩地文旅部門攜手推出5條「跨越海峽一程多站精品旅遊線路」，依託「小三通」海上航線，串聯福州、廈門、泉州等地文旅資源，雙向引流「玩轉」兩岸旅遊市場。

陸委會發言人梁文傑5月14日表示，截至當時為止，總共有3個案件、13人次，他說，上海距離福建比較遠，要預期熱絡會較困難。