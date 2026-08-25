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曾經的高考狀元 北大前副校長任羽中受賄1.5億被判8年

聯合報／ 大陸中心／即時報導
曾經的青年才俊、北京大學前副校長任羽中，因受賄罪遭判處有期徒刑八年。圖／取自微博
曾經的青年才俊、北京大學前副校長任羽中，因受賄罪遭判處有期徒刑八年。圖／取自微博

據央視新聞報導，8月24日，遼寧省丹東市中級人民法院一審公開宣判，北京大學前副校長任羽中因受賄罪遭判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣260萬元；對任羽中受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

現年46歲的任羽中，1998年以高考四川省文科狀元之姿進入北京大學國際關係學院，先後取得北京大學學士學位、碩士學位和博士學位，之後就留在北大任職。 2024年3月，任羽中出任北京大學副校長兼秘書長，時年僅44歲，是北京大學歷來最年輕的副校長。

然而，2025年9月17日，中共中央紀委國家監委就通報，任羽中涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2025年12月8日，任羽中遭立案審查調查，並經中央紀委常委會會議研究報中共中央批准，決定給予任羽中開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。

2026年3月25日，任羽中涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

中共中央紀委國家監委通報指任羽中「靠校吃校」，於2006年至2025年期間，利用擔任北京大學黨委政策研究室副主任、主任，北京大學人事部部長，北京大學黨委宣傳部部長，北京大學黨委常委、副校長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在教育培訓、升學就業等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣3,195萬餘元（約合新台幣1.5兆元）。

央視新聞報導，丹東市中級人民法院於2026年6月5日公開審理任羽中涉嫌受賄案，任羽中當庭認罪悔罪。丹東市中級人民法院認為，任羽中受賄數額特別巨大，但鑒於任羽中自動投案，如實供述自己的罪行，構成自首，且主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，依法可以對其減輕處罰。法庭遂於8月24日作出上述判決。

北大 高考 校長

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