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廈門公司用農藥消毒餐具 港媒籲北上港人注意

中央社／ 香港25日電

中國福建省廈門市有連鎖消毒公司日前被揭發使用農藥二氯松（中國稱「敵敵畏」）為餐具消毒，其中涉及港式飲茶的中式餐具，有港媒今天在報導中提醒到當地旅遊的港人注意。

星島日報今天轉述大陸媒體報導，涉事的消毒公司為廈門綠林森環境科技有限公司，被揭發為綠茶餐廳、「先啟半步顛」小酒館、鳳緣家港式茶點、魚旨壽司等數十家連鎖餐飲企業提供服務。

據報導，這家公司的員工將「敵敵畏」原液裝入礦泉水瓶並撕掉標籤，以規避檢查，並直接向未遮蓋的餐具噴灑「敵敵畏」；他們還使用沒有任何包裝和標識的「三無」殺鼠劑。

但涉事公司事後並未通知餐廳進行清洗，相關員工還說，「主管說我們打死也不會去吃，我們做的（用敵敵畏消毒）餐廳千萬不要去吃」，並透露已有10多家餐館出現消毒後「海鮮被（敵敵畏）打死」情況。

「敵敵畏」是中高毒性有機磷殺蟲劑，主要用於農業蟲害，存在致癌風險，中國大陸部分地區限制或禁止在居民區使用。

報導表示，事件曝光後，魚旨壽司、鳳緣家港式茶點、廈門池奈．咖喱蛋包飯等門店已與涉事消毒公司停止合作。

目前每天都有大批港人北上到中國大陸旅遊消費，星島日報今天在報導首段使用「北上注意」4個字作提醒。

廈門 餐具 消毒

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