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臺灣海聯會在港辦高等教育招生諮詢 明起持續三個周末舉行

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

香港學生赴台升學熱情持續，臺灣海外聯合招生委員會專門組織諮詢活動，協助香港學生認識臺灣高等教育和掌握赴臺升學資訊。今年的「台灣高等教育招生諮詢日」，將在8月22日至足9月6日，連續三個周末舉辦，諮詢場所仍在香港香港彌敦道海防大廈的海華服務基金，歡迎香港學子前往。

今年的諮詢主題，是「學在臺灣、接軌未來」，海聯會將安排多所臺灣大專院校來港，展現醫藥衛生、社會與心理、大眾傳播、藝術、建築與設計、遊憩與運動、管理、工程等不同領域面貌。學生可於現場直接與大學招生人員交流，了解校系特色、課程內容及未來發展等，探索適合自己的升學方向。

除招生諮詢外，海聯會還特別安排三大主題升學講座，包括「報名前我可以做什麼？」、「研究所個人申請報名實務」、「學士班個人申請報名實務」，協助學生掌握不同階段的升學準備。講座還特別安排以廣東話進行，期盼香港學生更清楚認識自己的升學選擇，踏出赴臺求學的下一步。

升學 香港

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