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颱風梅莎7月襲廣西釀歷史罕見洪災 官方證實159人罹難

中央社／ 台北21日電
颱風梅莎引發廣西歷史罕見洪災，官方最新公布，災害造成南寧及貴港2市超過165萬人受災，159人不幸罹難、10人失聯。路透社
颱風梅莎引發廣西歷史罕見洪災，官方最新公布，災害造成南寧及貴港2市超過165萬人受災，159人不幸罹難、10人失聯。路透社

颱風梅莎（中譯「美莎克」）7月間帶來的強降雨引發廣西歷史罕見洪災，官方最新公布，災害造成南寧及貴港2市超過165萬人受災，159人不幸罹難、10人失聯。

受颱風梅莎外圍環流影響，廣西在7月上旬遭遇了一場持續性強降雨，南寧市與貴港市成為重災區。根據官方資料，這場暴雨強度極大、範圍極廣，遠超當地排水系統的負荷能力。

其中，南寧市災情最為慘重，橫州市的六藍水庫及雲表水庫更因無法承受巨大水量而發生潰壩，瞬間釋放的洪水以毀滅性力量向下游村鎮猛撲，直接導致了災難性的後果，大量房屋被毀，無數家庭流離失所，整個區域的通訊與電力亦告中斷，與外界一度失聯。

面對如此嚴重的災情，廣西南寧市、貴港市政府分別召開災後恢復重建工作會議，並在會上公布了截至8月21日零時的最終傷亡報告。官方證實，災害共造成兩市16個縣（市、區）合計159人不幸遇難，另有10人至今仍然失聯。

目前，兩地政府已宣布工作重心全面轉入災後恢復重建階段，南寧市目標在半年內基本恢復生產生活秩序；貴港市則將重點修復受損的基礎設施，並強化城市內澇與水庫安全預警體制，防止悲劇重演。

氣象資料顯示，颱風梅莎雖然未直接登陸廣西，但其攜帶的豐沛水氣與西南季風結合，形成了一條極長的雨帶，長時間停滯在廣西上空，是導致這場罕見持續性強降雨的直接原因。

這種降雨模式最為致命，因其持續時間長，導致土壤含水量迅速飽和，河流水位暴漲，最終壓力全部集中在水庫等水利設施上。

南寧橫州市六藍水庫出現的長達50米潰口，正是這種極端天氣壓力下的結果，其瞬間的崩塌引發了威力巨大的山洪，令下游地區根本來不及反應，造成了極其慘重的傷亡。

廣西 颱風 災害

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