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高房價、職場內捲…大陸「00後」向「劣祖劣宗」開砲

中央社／ 台北21日電
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

中國一封「00後」寫給「劣祖劣宗」的公開信在網上瘋傳。「00後」意指2000年後出生者，發文者「久久歸來」以「00後」代言人的姿態向「50後」、「60後」、「70後」開砲，批評「劣祖劣宗」們留下一個充滿高房價、職場內捲、社會福利漏洞及原生家庭創傷的殘破世界。

「劣祖劣宗」由傳統成語「列祖列宗」諧音改造而來，將「列」改為「劣」，直接諷刺長輩或前人留下的不是庇蔭，而是負擔。

公開信於16日發表，在中國網路平台迅速走紅。評論認為，這種網路情緒反映了中國當代青年面對現實壓力時的集體心理防禦與反叛，甚至有人感嘆自己未來會不會也成了下一代眼中的「劣祖劣宗」。

公開信題為「00後寫給劣祖劣宗的一封信—致50後60後70後的判決書」。公開信指出：你們建的樓，我們還在還房貸。你們修的路，我們還在堵車。你們燒的碳、砍禿的山、抽乾的河、倒進海裡的塑膠，我們還在吸霾、喝微塑膠、還氣候債。你們吃過的苦，我們沒否認。但你們欠的債，別想賴。

公開信也涉及教育及政治，指出：你們把被剝削的經歷內化成自我規訓「別問為什麼，先做好自己的事」、「你一個人改變不了什麼」。然後原封不動教給了我們。你們用一輩子的順從，換來的不是安全感，是一個更爛的世界，還要求我們也這樣活。

對於代際反差，公開信稱：你們趕上了所有紅利，然後把代價全部後置—房價、內捲、社保窟窿、生態紅線，全留給我們。我們翻開歷史看到的是：房貸大山、996內捲、原生家庭創傷、變暖的地球還有「不敢質疑」的基因，全是我們從你們手裡接過的。

公開信更批評：你們留給我們的，不是一個更好的世界，是一個要先花幾十年還債、療傷、重建勇氣才能開始生活的世界。最讓我們痛心的不是這些債本身，是你們至今不肯承認：有些東西，確實是你們搞砸了。

X平台「艾地聲Edysen」評論指出，中國年輕人已經不再相信許諾，中國不能再用「犧牲一代人」解決下一場危機。

據稱，這封公開信傳達的「00後」心聲是：那些我們繼承來的不公，到我這裡為止；那些我們曾經忍受過的屈辱，到我這裡為止；那種依靠低人權、低保障和低尊嚴換取增長的時代，到我這裡為止；那種讓權力永遠不必真正接受人民監督的政治，到我這裡為止。

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