改編紅歌被查 郭德綱煙台三場演出宣告延期

繼陝西西安演出取消後，大陸著名相聲演員郭德綱原定本週在山東煙台舉行的三場演出，因「場地原因」延期。

郭德綱今年7月在武漢的一場商業演出中，因為未事先報備改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》內容且被民眾舉報，已被武漢市文旅局立案調查。由他創辦的麒麟劇社已經取消原定上星期六（8月15日）在西安舉行的10周年巡演。

澎湃新聞大麥網消息，主辦方領航象限文化(天津)有限公司星期三（8月19日）發佈公告稱，接到劇場通知因場地原因，原定8月20日和21日在煙台市鳳凰膠東劇院舉行的麒麟社10周年巡演煙台站兩場演出，以及8月22日在煙台八角灣國際會展中心舉行的2026年德雲社成立30周系列演出郭德綱·于謙相聲專場煙臺站演出，全部延期。

公告稱，具體演出日期另行通知，主辦方就延期向公眾致歉，三場演出所有已購票訂單將統一全額免手續費退款，無需觀眾自行申請。

郭德綱7月24日在湖北武漢演出京劇《濟公活佛》期間，改編紅歌-抗日電影《鐵道游擊隊》的插曲《彈起我心愛的土琵琶》（簡稱《彈》），被大陸網友舉報「歪曲紅色經典、違背公序良俗」。

網傳日期為8月3日的舉報內容以及現場影片顯示，郭德綱將原歌詞中的「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並在結尾加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等具有宗教色彩的唱詞，作為喜劇包袱演唱。其中唱詞「西邊的太陽就要落山了，紫禁城中靜悄悄」，被外界視為踩中北京當局的紅線。