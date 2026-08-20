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世界機器人大會拚顏值 「精靈·璇」臉部皮膚7年不變質

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2026世界機器人大會現場，優必選的U1系列帥男、美女超仿生人形機器人高顏值引圍觀。圖／截自香港文匯網
2026世界機器人大會現場，優必選的U1系列帥男、美女超仿生人形機器人高顏值引圍觀。圖／截自香港文匯網

2026世界機器人大會昨日在北京亦莊北人亦創國際會展中心登場，其中優必選展台人氣爆棚，U1系列帥男、美女超仿生人形機器人顏值引圍觀，這些機器人不但會和觀眾打招呼，還會眨眼示意。作為全球首款可實現規模化量產的超仿生人形機器人，U1可廣泛應用於情緒支持、養老陪伴、迎賓接待、文旅展覽、心理關懷等民生與商用場景；另外首形科技有一款國風造型的「精靈·璇」的人形機器人也很受矚目。

據香港文匯網，這些優必選U1系列的帥男、美女超仿生機器人，為人形機器人走進大眾生活、實現普惠化落地奠定堅實基礎。區別於傳統機器人機械化、程序化的交互模式，U1搭載優必選自研Resonance-LM情感大模型，實現有溫度的情感陪伴。

硬體方面，U1擁有行業首創「雙支點+四連桿」仿生頸椎結構，搭配33軸面部肌腱網絡與19個主動自由度靈動驅動面肌，可呈現豐富細膩的類人微表情；依託毫秒級眼球跟蹤技術與高靈敏聲源定位系統，能夠及時響應用戶指令。同時，U1還搭載跨時空記憶系統與用戶可選的主動關懷模式，可感知用戶情緒、提供關懷，實現從「像人」到「懂人」的跨越。

另據香港經濟日報，會場中，另一名身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，成為現場吸睛焦點。有參觀者形容「站在人群中並不突兀」，「臉很擬人，而且不嚇人」。

這款名為「精靈·璇」的人形機器人由首形科技研發。不同於展場上常見的金屬外殼或科技感造型，「精靈·璇」走的是國風路線，身穿旗袍、搭配中式髮飾，精緻五官加上精靈耳設計，像是從動漫或遊戲角色走出來的人物。

不少參觀者被它的外貌吸引，紛紛拿起手機拍攝。現場一名王姓觀眾更仔細觀察機器人的臉部、關節等細節，直言這是他見過「臉部最不違和」的機器人。王先生說，整體造型讓他聯想到coser（角色扮演者），站在人群中並不突兀，「最吸引我的就是它的顏值，臉很好看，很擬人，而且不嚇人。」

除了外型，精靈·璇也不是只能站著當模特。工作人員介紹，精靈·璇具備智慧互動功能，觀眾可以透過麥克風與它聊天，機器人能即時回應，還可以唱歌、做出各種可愛表情，讓現場觀眾更有「跟真人交流」的感覺。

工作人員透露，這位首形科技製造的「高顏值機器人」，其臉部皮膚可維持約7年不變質，但目前手部關節仍無法活動。

首形科技的人形機器人「精靈·璇」，身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，亦成為現場吸睛焦點。圖／取自微博
首形科技的人形機器人「精靈·璇」，身穿旗袍、戴著中式髮飾，還長著一雙精靈耳的高顏值人形機器人，亦成為現場吸睛焦點。圖／取自微博

顏值 機器人 人形機器人

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