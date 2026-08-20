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香港法官不足 智庫建議仿大陸法系培訓惹爭議

中央社／ 香港20日電

據報導，針對香港法官人手不足，有智庫近日建議參考大陸法系，設立職業法官培訓制度，作為人手的補充途徑，但建議立即引起爭議，有法律界人土認為「太激進」。

香港的法律體系一向使用英美法系，即普通法。從殖民時代至今，香港的司法制度一向被視為保持香港穩定、維護「一國兩制」的基石，而司法制度的背後，就是普通法精神。

明報今天在報導中表示，香港因為法官人手不足而備受困擾，為此，由行政會議成員湯家驊創立的智庫民思政策研究所日前發表報告，建議參考大陸法系地區，設立職業法官培訓制度，作為人手的補充途徑。

據報導，民思所在報告中大篇幅參考了法治排名領先的北歐，「巧妙地避開同樣屬大陸法系的內地（中國大陸）」。

據指出，目前香港法律學生畢業後，成為律師或大律師後再執業一段時間，才能申請成為法官，其中裁判官要有至少5年執業經驗，高等法院法官更要10年經驗。

但在北歐、德國、法國及中國大陸等大陸法系地區，畢業生可選律師或法官作為出路，透過成為司法助理或暫委法官，在制度內累積經驗，再經考試或遴選晉身常任法官。

據報導，民思所的建議即時引起爭議，法律界內對建議偏向保留，其中大律師公會表示，不應改變行之有效的制度，另有資深法律界人士質疑不可行、「太激進」。

報導引述資深法律界人士說，相關建議「太激進」，令人難以理解為何會提出，並擔心這會助長「公務員文化」，無法為法院注入獨立思維。

另一位資深業界人士說，這項建議的出發點是好，與中國大陸、韓國制度相若，也可以在職培訓，但在落實上有很多問題需要解決。

報導引述湯家驊說，對於相關建議，外界反應較保守，但他質疑大律師公會對建議沒有提出具體的反對理據，而他卻收到一些比較正面的意見。

但他強調，民思所的報告旨在拋磚引玉，不可能一兩年就成事，也不期望社會馬上支持。

香港 法官 智庫

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