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陸地鐵驚見女子「連摑男友8巴掌」 他全程沒還手獲網激讚：好男人！

香港01／ 撰文：布萊恩
網友批評女生離譜，讚男生「好男人」。圖／影片截圖
網友批評女生離譜，讚男生「好男人」。圖／影片截圖

情侶爭執雖難免，但絕不應動手。Threads、X（Twitter）、YouTube、Facebook等社交平台近日流傳影片，顯示中國大陸北京十里河地鐵站口有男女爭吵，其間女方左右手「齊發」連摑男生8巴掌。雖然男生被打到臉頰發紅腫脹，但仍默默承受沒有還手，最終就算忍無可忍反擊，亦只是推開女方欲離開，惟仍被女方追上拉著衣領。

影片引來網友熱議，不少人批評女生離譜，又大讚男生是「好男人」，「（女生）真的很不尊重（男生）」、「男生表現非常有涵養、素質、教養，全程未還手打女生，選擇主動離開。男子漢，好樣的！」、「這男的應該是真愛！」。

北京地鐵站口男女爭吵

這段「北京地鐵8巴女生」影片近日於多個社交平台流傳。影片見到，現場為北京地鐵十里河站G出口，有1對男女正在爭執。

女生狂摑男生8巴掌

其中長髮女生雙手叉腰，怒氣沖沖把白衣男生逼到牆壁責罵。從口形看到男生反駁幾句後，女生即雙手「齊發」左右開弓，連摑男生8巴掌。

男生無還手　欲離開再被女生抓回

男生被打到臉頰發紅腫脹，不過他默默承受沒有還手。影片到最後時，女生仍在怒懟男生，男生忍無可忍下把女方推開欲離去，然而女生隨即追上，抓着男生衣領，男生無奈回頭。

網友批女生離譜　讚男生「好男人」

網友看過影片議論紛紛，不少人批評女生離譜，「真的很不尊重人」、「男人的地位越來越低，常常太寵女人」、「這種女生可以分手了」、「打到臉都紅了，太過分，動手打人就是不對」、「叫她控制一下自己的情緒，在大街上打人就是不對」、「感情中互相包容很重要，但涉及原則的問題，還是得說清楚、講明白」。

亦有大批網友讚男生是「好男人」，「男生表現非常有涵養、素質、教養，全程未還手打女生，選擇主動離開。男子漢，好樣的！」、「被這個女生打了那麼多巴掌還能忍著！」、「這男的應該是真愛！」。

不過也有網友指出，未知該對男女吵架原因，不應「跟著起鬨」，「不知道來龍去脈，只是大聲疾呼，似乎太過武斷」。

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文章授權轉載自《香港01》

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